COMPLETO COMPLETO MAYOR LIGA DE CAMPIONS: ¡Hay 4 grandes partidos!

Yakarta, Viva – Fase de la Liga del Matchday 1 Campeón de la liga 2025/26 Mulau rodando a mediados de esta semana, que presentó 18 partidos, con cuatro de ellos «Big Match».

Los cuatro grandes partidos son Juventus contra Borussia Dortmund, Bayern de Múnich oponerse a Chelsea, Liverpool Contra el Atlético de Madrid y el Manchester City contra Napoli.

El miércoles (9/17), la Juventus y Dortmund competirán en el estadio de la Juventus a las 02.00 Wib. Ambos equipos que están invictos en cada liga se enfrentarán entre sí con la Juventus tendrán mejores estadísticas porque siempre ganan en tres partidos.

Al día siguiente, el jueves (18/9) a las 02.00 WIB, la competencia de fútbol más grande de Europa presentó dos prestigiosos partidos, a saber, entre el Liverpool contra el Atlético en Anfield y el Bayern Múnich contra el Chelsea en el Allianz Arena.

El Liverpool perfecto de cuatro partidos en la Premier League, mirando con confianza al enfrentar la flota de Diego Simeone. Porque, desde los últimos dos partidos en la Liga de Campeones contra el Atlético, siempre ganaron, tanto cuando compiten en Anfield como en las Civitas Metropolitano.



Jugador de Liverpool, Mohamed Salah

Sin embargo, los Rojos deben permanecer atentos porque tienen malos recuerdos contra el Atlético, cuando fueron retirados en los últimos 16 de la Liga de Campeones 2019/2020, con una derrota vergonzosa de 2-3 en Anfield.

Todavía el mismo día, Bayern trató de continuar su actuación positiva al conocer a los Blues en la Liga de Campeones después de siempre ganar en grande en las últimas dos reuniones.

Estas dos reuniones tuvieron lugar en la edición 2019/2020, donde los bávaros, que salieron como campeones, derrotaron a los Blues en los últimos 16 con 7-1 agregados.

Mientras tanto, el partido entre el Manchester City contra Napoli en el estadio Etihad será una reunión para Kevin de Bruyne, quien decidió mudarse a Partenopei después de 10 años de servir a los ciudadanos.

De Bruyne, entregando a Napoli entrenado por Antonio Conte, se desempeñó brillantemente en la Serie A italiana esta temporada con tres victorias de tres partidos. Y, por otro lado, City todavía tiene un rendimiento menos estable en la Premier League después de que ganaron dos victorias y dos derrotas.

Además de los cuatro partidos, la Liga de Campeones esta temporada todavía presenta otro partido interesante, uno de los cuales es el campeón defensor Paris Saint-Germain que se enfrentará a Atalanta en Parc des Princes el jueves a las 02.00 WIB.

Después del calendario de la Liga de Campeones 2025/2026 Primera semana:

Martes (9/16)

Athletic Club vs Arsenal (23.45 WIB)

PSV Eindhoven vs Union Saint-Gillise (23.45 WIB)

Miércoles (9/17)

Juventus vs Borussia Dortmund (02.00 Wib)

Real Madrid vs. Marsella (02.00 Wib)

Benfica vs Qararag (02.00 Wib)

Tottenham Hotspur vs Villarreal (02.00 Wib)

Olympiacos vs PAFOS (23.45 WIB)

Slavia Praha vs Bodo/Glimt (23.45 Wib)

Jueves (18/9)

Ajax vs Inter (02.00 Wib)

Bayern Munich vs Chelsea (02.00 Wib)

Liverpool vs Atlético de Madrid (02.00 Wib)

Paris Saint-Germain vs Atalanta (02.00 Wib)

Club Brugge vs Monaco (23.45 Wib)

Copenhague vs Bayer Leverkusen (23.45 WIB)

Viernes (19/9)

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray (02.00 Wib)

Manchester City vs Napoli (02.00 Wib)

Newcastle United vs Barcelona (02.00 Wib)

Sporting CP vs Kairat Almaty (02.00 Wib)

