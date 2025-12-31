¡Completo! 9 etapas de Nochevieja 2026 Yakarta desde la rotonda HI hasta la plaza Banteng





Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta está preparando un concepto diferente para la celebración de Nochevieja de 2026. No sólo abandona la tradición de los fuegos artificiales, Yakarta también presenta una celebración más ordenada, respetuosa con el medio ambiente e integrada en varios puntos estratégicos de la capital.

Llevando el tema Desde Yakarta con amor: abrazar la diversidad, fomentar la esperanza, celebración Nochevieja 2026 Yakarta diseñado como un espacio inclusivo de unión al tiempo que refleja el rostro de Yakarta como una ciudad global cultural y civilizada.

En la noche pico del Año Nuevo, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta reemplazó el espectáculo de fuegos artificiales con un espectáculo de drones, un espectáculo de relámpagos y un video mapeo moderno y artístico. Se considera que este concepto está en consonancia con el espíritu de la transformación de Yakarta hacia una ciudad del futuro innovadora y sostenible.

Para apoyar el buen desarrollo del evento, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta también está implementando una Noche sin automóviles en el corredor MH Thamrin-Sudirman-Melawai desde el 31 de diciembre de 2025 a las 18.00 horas hasta el 1 de enero de 2026 a las 01.00 horas, acompañada de ingeniería de tráfico integrada.

La celebración de Nochevieja de 2026 en Yakarta estará animada por nueve escenarios principales repartidos desde el distrito central de negocios hasta los destinos turísticos. Aquí está la lista completa de ubicaciones:

Página siguiente Etapa Playa Laguna Ancol Completa las celebraciones en la zona turística de playa. En este lugar, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos de drones combinados con música en vivo y actuaciones de DJ, creando un ambiente de Nochevieja con una sensación diferente junto al mar.









Fuente