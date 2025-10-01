Complete Pertalite con STNK, autos legendarios y Honda Beat One Piece





Yakarta, Viva -En en medio del ajetreo y el bullicio del mundo de dos y cuatro ruedas, Viva Automotive Presentar las últimas noticias que me dan curiosidad. Desde la controversia del contenido del combustible subsidiado hasta los legendarios autos de lujo y la edición especial de la moto inspirada en el anime, esta es la lista de los artículos más leídos el martes 30 de septiembre de 2025. ¡Vamos, vea el resumen y encuentre la última inspiración de movilidad!

Algunas estaciones de servicio solicitan STNK cuando el contenido del pertalito para evitar el mal uso de los subsidios. Pertamina enfatiza que solo el código QR es obligatorio, excepto en ciertas estaciones de servicio. Leer más.

2. 5 Los autos de lujo de Ikonic con diseño eterno y tecnología sofisticada

Cinco autos de lujo como el Cadillac V-16 y Dusenberg Twenty Grand se conocen como diseño atemporal. La combinación de tecnología avanzada y lujo lo hace legendario. Leer más.

La edición Honda Beat One Piece con el tema Nami y Usopp son solo 25 unidades, exhibidas en Makassar. Los eventos interactivos en Nipah Mall retiraron a miles de visitantes. Leer más.

