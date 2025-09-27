Complete la pertalita usando STNK, stock de superhell y la resurrección de Pajero





Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen de los artículos automotrices más populares de Viva Automotive El viernes 26 de septiembre de 2025, que estaba siendo discutido por los ciudadanos. ¡Consulte la información más reciente sobre las reglas de combustible, la disponibilidad de combustible, hasta el regreso del legendario automóvil!

La nueva regla en la estación de servicio que requiere mostrar a STNK para llenar pertalite y biosolar en el centro de atención de los ciudadanos. Pertamina Patra Niaga enfatizó que la información de restricción de información era Hoaks y apeló al público que verifique a través del canal oficial. Leer más.

Shell Indonesia anunció la disponibilidad de súper combustible en varias estaciones de servicio seleccionadas, con Java Oriental con la distribución más amplia. El suministro de combustible aún es limitado, por lo que se recomienda a los usuarios de vehículos que verifiquen la ubicación más cercana disponible. Leer más.

Según los informes, Mitsubishi Pajero regresó a través de la última generación de Pajero Sport, con un diseño moderno y un motor diesel Bi-Turbo de 2.4 litros. Este automóvil se lanzará en Japón en diciembre de 2026 y tiene el potencial de llegar al mercado global. Leer más.

Página siguiente 3. Pajero está listo para aumentar, esta es la fuga de Mitsubishi









Fuente