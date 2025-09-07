Completado reparado, mañana Pramono inaugurará el senen de parada transjakarta

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI JakartaPramono Anung dijo Parada de transjakarta Senen Sentral que fue dañado en la acción demostración Hace algún tiempo se completó.

Pramono dijo que inauguraría la parada de autobús nuevamente después de ser reparado el lunes 8 de septiembre de 2025.

«Alhamdulillah, hasta el día de hoy, todos los modos de transporte, especialmente Transjakarta y el MRT se han estado corriendo normalmente, y algunos están dañados, uno de los cuales está en el senen, Dios quiera, mañana lo haré. Inaugurar«Pramono dijo en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el domingo 7 de septiembre de 2025.

Como se sabe, el Gobierno Provincial (Pemprov) de DKI Yakarta comenzó a reparar y limpiar dos paradas de autobús Transjakarta en el área del senen, el centro de Yakarta desde el martes 2 de septiembre de 2025, a saber, el senen Sentral Stop y el senen Toyota Rangga Bus Stop.

Según Pramono, las mejoras en las instalaciones públicas, como las paradas de autobús, el cruce de puentes (JPO) y otras instalaciones de apoyo se han llevado a cabo en etapas después de la construcción.

Senen Stop, continuó, se convirtió en uno de los lugares con el nivel de daño más severo para que requiera tiempo y atención especiales en el proceso de reparación antes de ser utilizado para satisfacer las necesidades de la movilidad comunitaria.

Anteriormente informó, una serie de instalaciones públicas en Yakarta sufrieron daños posteriores a la recaudación a fines de agosto de 2025. Un total de nueve paradas de Transjakarta fueron dañadas y siete de ellas estaban envueltas en fuego. Además, una serie de semáforos, entradas de Istora MRT, así como cámaras de vigilancia (CCTV) también fueron dañadas.

El gobierno provincial de DKI Yakarta estima que el valor de las pérdidas debido al daño a las instalaciones públicas penetrará en la cifra de RP50 mil millones con detalles de alrededor de Rp41.6.6 mil millones para la reparación de la parada de autobús Transjakarta, RP3.3 mil millones para la mejora de la parada MRT, y más de RP5 mil millones para otras instalaciones de apoyo. (Hormiga)