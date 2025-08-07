Completado, Nadiem fue interrogado por el KPK sobre la adquisición de Google Cloud

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura), Nadiem makarim terminó de dar información sobre KPK relacionado con casos de adquisición Google Cloud en el medio ambiente Kemendikbudristek El jueves 7 de agosto de 2025.

Dio información durante aproximadamente 9 horas en el KPK. En esa ocasión, Nadiem también apreció el KPK por brindarle la oportunidad de proporcionar información relacionada con Google Cloud.



Ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Anwar Makarim cuando llegó al KPK

«Alhamdulillah, se me ha pedido que proporcione información sobre la adquisición de nubes en el Ministerio de Educación y Cultura. Alhamdulillah sin problemas, puedo dar información y quiero apreciar profusamente el KPK que también me ha dado la oportunidad de hacer esta información», dijo Nadiem a los periodistas del KPK Building, el jueves 7 de agosto, 2025.

Sin embargo, Nadiem fue reacio a revelar más relacionado con el examen esta vez. Nadiem dijo que iría a casa de inmediato.

«Ahora disculpe, quiero volver a la familia», concluyó.

Anteriormente, el KPK reveló que estaba investigando acusaciones de corrupción relacionadas con Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura. El caso todavía está en la etapa de investigación.

Varias partes que han sido cuestionadas por la agencia interreligiosa relacionada con el caso de Google Cloud son ex personal especial del Ministro de Investigación y Tecnología Nadiem Anwar Makarim, Fiona Handayani, a saber, el 30 de julio de 2025.

Luego, el ex comisionado Goto Andre Soelistyo y ex director de Goto Melissa Siska Juminto el 5 de agosto de 2025.

El KPK enfatizó que la investigación de presuntos casos de corrupción relacionados con Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura era diferente del caso de Chromebook manejado por la oficina del Fiscal General.

Además, el KPK afirmó estar investigando supuesta corrupción en la adquisición de la cuota gratuita de Internet en el Ministerio de Educación y Cultura. La investigación está relacionada con el caso de Google Cloud.



El ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim llena la llamada del Fiscal General Foto: Antara/Nadia Putri Rahmani

Mientras tanto, la oficina del Fiscal General actualmente está investigando casos de presunta corrupción en el programa de digitalización educativa en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 relacionados con la adquisición prioritaria.

El AGO ha nombrado a cuatro sospechosos en el caso, a saber, el ex personal especial de la era de la era de Nadiem Makarim, Ministro de Investigación y Tecnología, llamado Jurista Tan, ex consultor de tecnología en el Ministerio de Educación y Cultura Ibrahim Arief, Director de la Escuela Primaria de la Escuela Primaria del Ministerio de Educación y Cultura del Ministro del Ministro del Ministro.