Compitiendo con grandes músicos, MikkyZia registra logros en los Indonesian Music Awards 2025

Jacarta – Dúo pop local MikkyZia obtuvo un logro importante en los Indonesian Music Awards (IMA) 2025. Consiguieron ser nominados en la categoría de Artista Pop Local del Año, compitiendo directamente con grandes nombres que ya se habían ganado una reputación en la industria musical del país.

Aunque no ha conseguido llevarse el trofeo a casa, Mikky Zia sigue considerando la nominación como una victoria en sí misma. Para ellos, estar incluidos en la lista de los mejores candidatos es un reconocimiento a la coherencia del trabajo que han construido hasta ahora. ¡Desplácese para saber más!

«Estoy muy feliz, sinceramente. Aunque no hayamos ganado, el simple hecho de poder ser nominados es alhamdulillah. Además, la competencia es dura y podemos estar entre ellos», dijo Mikky.

Zia considera que este logro ha despertado el entusiasmo por ir más allá en los años siguientes. Espera que en el futuro llegue suerte y mayores oportunidades para Mikky Zia.

«Esperemos que el año que viene haya buena suerte para Mikky Zia, amén», dijo Zia.

No solo se trata de nominaciones, la experiencia de aparecer en el escenario de los Indonesian Music Awards 2025 también dejó una profunda impresión en este dúo. Calificaron esta oportunidad como un gran honor que no todos los músicos pueden experimentar.

«Honestamente, estamos muy felices y honrados de poder aparecer en los Indonesian Music Awards 2025. De todos modos, estamos muy felices. Ojalá el año que viene podamos volver a aparecer, actuar de nuevo con diferentes canciones, por supuesto», dijo Mikky.

Aunque apareció en un evento tan grande como IMA, Mikky admitió que pudo controlar su nerviosismo. En lugar de sentirse abrumados, disfrutaron cada momento en el escenario.

«Había algo de nerviosismo, pero no demasiado. Cuando actuaba, realmente lo disfrutaba y me divertía mucho», dijo.

Los preparativos para la aparición en IMA 2025 se llevaron a cabo de forma breve pero intensa. Zia explicó que maximizaron su tiempo limitado de entrenamiento para mantener un rendimiento óptimo.

«La práctica dura unas dos semanas. Como máximo son sólo dos o tres ensayos, pero ya está lo suficientemente maduro para los Indonesian Music Awards», dijo Zia.

La aparición de Mikky Zia en IMA 2025 confirmó su posición como uno de los dúos pop locales que trabajan constantemente. La inclusión del nombre de Mikky Zia en esta prestigiosa nominación también abre mayores oportunidades para futuros proyectos y obras.