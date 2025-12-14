¡Compite esta tarde! ¿Dónde se transmitirá Persib vs Malut United?

Ternate, VIVA – Persib Bandung afrontando una prueba importante en la búsqueda de la máxima categoría de la Superliga 2025/2026. Maung Bandung tiene previsto visitar la sede Malut United en el partido aplazado en la semana 12 que tiene el potencial de afectar la competición entre las tres primeras posiciones de la clasificación.

Este partido no es fácil para Persib. El Malut United está teniendo un desempeño constante y ha convertido el estadio Gelora Kie Raha, en Ternate, en una fortaleza difícil de penetrar para los oponentes. Por otro lado, Persib también llegó con mucha confianza después de registrar una racha ganadora.

Malut United aspira a sumar los tres puntos para mantener su posición en la cima de la clasificación. Laskar Kie Raha se encuentra actualmente en el quinto lugar con una colección de 22 puntos, igualando la puntuación de PSIM en el cuarto lugar y sólo seis puntos por detrás de Persib, que está en el tercer lugar.

El equipo de Hendri Susilo también está en una tendencia positiva, después de registrar siete partidos sin perder, con cinco victorias y dos empates. Estas condiciones hicieron que Malut United confiara en desafiar a Persib frente a sus propios seguidores.

El entrenador del Malut United, Hendri Susilo, se aseguró de que todos los jugadores estuvieran en condiciones de combatir. Se han realizado intensos preparativos para enfrentarse a uno de los candidatos a campeón esta temporada.

Los jugadores mostraron un gran entusiasmo durante el entrenamiento. «Nos estamos preparando con total concentración y todos los jugadores están listos para ser desplegados», afirmó Hendri Susilo.

En el campo visitante, Persib Bandung ha lucido impresionante a lo largo de esta temporada. Maung Bandung registró seis victorias consecutivas en la Superliga 2025/2026 y tiene la ambición de llevarse a casa tres puntos de Ternate para suprimir al Persija Jakarta en el segundo lugar.

Actualmente Persib ha acumulado 28 puntos y está a sólo un punto de Persija, que ocupa el segundo lugar en la clasificación. En el partido anterior, Persib venció con éxito al Borneo FC por 3-1.

El entrenador de Persib, Bojan Hodak, afirmó que rotaría a los jugadores teniendo en cuenta el apretado calendario de partidos, incluida la participación en la competición ACL Two. Sin embargo, en este partido Bojan Hodak no pudo acompañar al equipo por acumulación de tarjetas amarillas. El equipo estará dirigido por el segundo entrenador Igor Tolic.