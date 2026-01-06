Competición feroz en la carrera ITCR 2025

mandalakaVIVA – La competencia en la Carrera de Turismos de Indonesia (ITCR) de 2025 fue reñida hasta la serie final, lo que marcó una de las temporadas más competitivas del calendario. carreras auto nacional.

Este evento, auspiciado por el Festival de Velocidad de Mandalika (MFOS) 2025, es un campo de pruebas para que los corredores y equipos se adapten al carácter desafiante del circuito de Mandalika.

Celebrado en el Circuito Internacional Pertamina Mandalika, Lombok, West Nusa Tenggara, ITCR 2025 presenta un duelo de estrategia y consistencia a lo largo de seis series. Cada clase muestra los diferentes enfoques del equipo, desde la búsqueda del título hasta el enfoque de desarrollo a largo plazo.

Uno de los equipos que llamó la atención fue SAV Motorsport, que compitió en la clase ITCR 3600 Non Seeded. Este equipo está haciendo de la temporada 2025 la base inicial confiando en el BMW E90 conducido por Hendra Kamdani.

Para Hendra, esta temporada no se trata sólo del resultado final, sino más bien del proceso de comprensión de la dinámica de las carreras en Mandalika. Admitió que aún quedaban varias notas técnicas que debían abordarse desde la serie inaugural.

«La carrera inaugural de ayer fue suficiente para mí y para el equipo, aunque hubo algunos resultados no óptimos debido a varios obstáculos y a la preparación del coche que no esperábamos», dijo, citado en el comunicado oficial del martes 6 de enero de 2026.

Durante las series primera a sexta, SAV Motorsport no se cargó con el objetivo general del campeonato. El objetivo principal está dirigido a recopilar datos, evaluar la configuración del coche y comprender el carácter de la pista, que tiene una combinación de curvas rápidas y técnicas.

«Desde la serie 1 hasta la serie 6, no tenemos ningún objetivo de ser el campeón absoluto en la categoría del campeonato nacional. Todavía estamos en la etapa de introducir el carácter del circuito de Mandalika», dijo Hendra. Destacó que la estrategia fue preparada para intereses de mediano y largo plazo.

La experiencia durante ITCR 2025 es una provisión importante para que el equipo formule planes de desarrollo. Se dice que varios sectores del automóvil están experimentando cambios importantes para aumentar la competitividad. También brindan oportunidades para ampliar la participación en varias clases.

«Para 2026, se cambiarán varias piezas del coche. La experiencia de 2025 es una nota importante para mí y para el equipo para el desarrollo futuro», explicó.