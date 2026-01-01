Competencia de valor de mercado Persib vs Ratchaburi, la apretada agenda de la selección nacional de Indonesia en 2026

Jacarta – Noticias sobre el enfrentamiento del valor de mercado. persib Bandung y FC Ratchaburi que se enfrentarán en los octavos de final de la Liga de Campeones AFC Dos (LCA dos) es buscado por los lectores Bola VIVA durante todo el jueves 1 de enero de 2026.

Lea también: De Persipura a Persib: un largo historial de representantes indonesios en el escenario asiático



Otra noticia que está en el punto de mira es la apretada agenda Selección Nacional de Indonesia a lo largo de 2026, a pesar de que no pudieron presentarse al Mundial. Aún quedan la Copa AFF y la FIFA Series 2026.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales de fútbol y deportes, resumidas por VIVA:

Lea también: Persib desafía al Ratchaburi FC en los octavos de final de la ACL Two. Aquí está el calendario de las etapas 1 y 2



5. Anthony Joshua regresa del hospital después de un accidente mortal en Nigeria



El coche de Anthony Joshua fue aplastado en Nigeria, dos personas cercanas a él murieron

Lea también: Las dos solicitudes de Persija antes de contra Persib en GBLA



El ex campeón mundial de boxeo de peso pesado de Inglaterra, Anthony Joshua, fue dado de alta del hospital después de sufrir un accidente de tráfico en el estado de Ogun, Nigeria. El incidente mató a dos personas que eran parientes cercanos y parte del equipo de Joshua.

4. Persib desafía al Ratchaburi FC en los octavos de final de la ACL Two. Aquí está el calendario de las etapas 1 y 2



Resultados del sorteo de los 16 mejores de la ACL Two 2025/26

Se ha anunciado oficialmente el calendario de partidos entre Persib Bandung y Ratchaburi FC en los octavos de final de la AFC Champions League Two (ACL Two). Esta información fue publicada directamente por AFC. Persib Bandung se enfrentará al representante de Tailandia, Ratchaburi FC, en un duelo a dos piernas que está programado para febrero de 2026. En el partido de ida, Persib actuará como equipo invitado visitando el estadio Ratchaburi, Tailandia.

3. La apretada agenda de la selección de Indonesia de 2026: desde la FIFA Series hasta la Copa AFF, esta es una prueba después de no poder llegar al Mundial



Duelo entre selecciones Indonesia vs Arabia Saudita

2026 será una fase importante para que la selección nacional de Indonesia restablezca su rumbo después de no poder llegar a la fase final de la Copa del Mundo de 2026. Calendario de competiciones que se ha publicado muestra una serie de agendas muy ocupadas, desde la categoría absoluta hasta las categorías de edad, que pondrán a prueba la coherencia del desarrollo de la plantilla rojiblanca.

2. Dos peticiones de Persija antes de enfrentarse a Persib en GBLA



Allano celebra el gol de Persija ante el Bhayangkara FC

Persija Yakarta Mirando el partido caliente contra Persib Bandung con la ambición de regresar del Estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) con tres puntos. El encuentro de estos dos rivales clásicos se presentará en la 17ª semana de la Superliga 2025/2026, el sábado 11 de enero de 2026, en una situación de reñida competencia en la cima de la clasificación.