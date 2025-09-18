Competencia de los empleados de PACA, PT IWIP y WBN Training y desarrollan recursos humanos locales

Yakarta, Viva – Pt Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) y Weda Bay Nickel (WBN) confirma su compromiso de fortalecer competencia SDM Local, a través de programas educativos diseñados para mejorar el lenguaje, las habilidades y las habilidades de competencia de acuerdo con las necesidades industriales.

El Gerente General de Recursos Humanos WBN, Yudhi Santoso, dijo, además de los programas educativos, los empleados también recibieron capacitación técnica, seguridad laboral, operaciones de equipos pesados, para la tutoría en unidades estratégicas como la unidad de negocios de Feni y las centrales eléctricas.

«Hasta principios de 2025, más de 57,000 trabajadores habían participado en los programas de capacitación de IWIP y WBN», dijo Yudhi en su declaración, el jueves 18 de septiembre de 2025.



Menaker Ida Fauziyah Visita de trabajo a PT iwip

A través de la capacitación, los empleados están equipados con experiencias de práctica directa que son relevantes para las necesidades industriales al tiempo que fortalecen la calidad de los recursos humanos del norte de Maluku de manera sostenible.

Yudhi afirmó que el desarrollo de los recursos humanos es la principal base para construir y fortalecer industrias sostenibles e inclusivas.

«A través del programa de educación y capacitación, esperamos que la participación de los empleados y la comunidad aumente con el desarrollo del patrimonio industrial», dijo.

Además de los empleados, IWIP y WBN también apoyan el desarrollo de capacidades comunitarias a través de diversos programas, como becas, cooperación con universidades, al desarrollo planificado de politécnicos en el patrimonio industrial.

Varios estudiantes sobresalientes incluso tuvieron la oportunidad de continuar sus estudios en el extranjero para ampliar sus ideas y habilidades, con la esperanza de que luego regresara a Indonesia para contribuir al desarrollo de las industrias nacionales.

En el futuro, IWIP y WBN continuarán fortaleciendo su papel en la preparación de recursos humanos competentes y adaptativos. A través del desarrollo de recursos humanos sostenibles, la compañía espera que los trabajadores locales estén listos para enfrentar desafíos industriales en el futuro.