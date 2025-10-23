Competencia de kilometraje de vehículos eléctricos en China, ¿quién tiene más distancia?

Jacarta – El mercado automotriz de Indonesia está ahora dominado por la agresiva embestida de vehículos eléctricos originales. Porcelana. El fabricante chino ofrece una combinación de precios asequibles y características premium con impresionantes capacidades de crucero. Esta competición se desarrolla en todos los segmentos, desde los coches urbanos hasta los monovolúmenes de lujo.

Lea también: Espada china llamada metal de tierras raras



Según el resumen de cada marca elaborado por VIVA Otomotif, el jueves 23 de octubre de 2025, en el segmento de vehículos urbanos asequibles, el Wuling Air EV es el pionero. Los modelos Lite y Standard Range Air EV cuestan alrededor de 184 millones de IDR en la carretera de Yakarta y ofrecen un kilometraje diario de unos 200 kilómetros. La variante Long Range aumenta la autonomía de crucero hasta los 300 kilómetros.

El principal competidor en este segmento es DFSK Seres E1. Este coche compite en el segmento de precios iniciales de alrededor de 189 millones de IDR a 219 millones de IDR. Seres E1 afirma tener un alcance de 180 kilómetros a 220 kilómetros.

Lea también: Cómo China está cambiando el mundo



Pasando a los hatchbacks y crossovers más grandes, el Wuling BinguoEV ofrece una autonomía de crucero más larga. La variante BinguoEV de largo alcance (a partir de alrededor de 301 millones de IDR) puede cubrir 333 kilómetros, mientras que la variante Premium Range alcanza los 410 kilómetros. Neta V también tiene una dura competencia con precios de alrededor de 299 millones de IDR a 317 millones de IDR. Con este precio, Neta V ofrece una autonomía de crucero de hasta 401 kilómetros.

Lea también: Solo IDR 85 mil pueden viajar 460 km, ¡este es el secreto del Wuling New Cloud EV más vendido!



Los actores importantes en el segmento de los SUV y crossover provienen de MG y Chery. El MG ZS EV se vende por unos 376 millones de IDR y tiene una autonomía de hasta 403 kilómetros (NEDC). El moderno Chery Omoda E5 se comercializa por unos 379,9 millones de IDR y tiene una autonomía de 430 kilómetros (WLTP).



MG ZS es uno de los SUV comercializados en Indonesia

En este segmento también está presente el modelo hatchback dinámico MG 4 EV, que se comercializa a partir de unos 405 millones de IDR. Este coche tiene un kilometraje declarado de hasta 425 kilómetros (NEDC). Aparte de eso, MG también presenta el roadster eléctrico premium MG Cyberster a un precio fantástico de más de 1.700 millones de IDR.

El grupo GAC Aion amplía las opciones en varias clases. El hatchback económico Aion UT (a partir de 325 millones de IDR) ofrece una autonomía de entre 400 y 500 km. La variante Aion Y Plus Premium alcanza los 490 kilómetros (NEDC) con un precio de alrededor de 475 millones de IDR. El modelo SUV, Aion V (desde 449 millones de IDR), cuenta con un impresionante kilometraje de más de 600 kilómetros (NEDC).