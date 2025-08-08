Competencia de composición de compositores de compositores de compositores de América del Norte

Como parte de su décimo aniversario y la celebración del Premio Guerrero, Compositores de América del Norte (Sona) está presentando el emergente Premio de Songwriter Warrior Award, presentado por los compositores de YouTube, un nuevo honor que reconoce a los compositores en ascenso sobresalientes que están dando forma al futuro de la música.

Según el anuncio, el premio «eleva a un miembro de Sona que ejemplifica la originalidad, la artesanía y un compromiso con la integridad creativa». Los compositores deben ser miembros de Sona para ser considerados.

Se reconocerán a cinco finalistas, con el destinatario anunciado en vivo en el Fifth Annual Warrior Awards el domingo 12 de octubre de 2025, en el Skirball Cultural Center en Los Ángeles, California.

La semana pasada Sona anunció beneficios de atención médica para sus miembros.

«En asociación con los compositores de YouTube, creamos este premio como un homenaje a las voces en ascenso en la comunidad, para los compositores de compositores. Votado por miembros de Sona, es una celebración de la extraordinaria talento que moldea el futuro de nuestra industria», dijo Michelle Lewis, coo de Sona y CEO de la Fundación Sona y la Fundación Sona.

Las nominaciones ahora están abiertas hasta el 22 de agosto de 2025. Los finalistas y el ganador serán decididos por la membresía de SONA.

«YouTube Music y Sona comparten una misión conjunta para apoyar a los compositores en todas las etapas de su carrera, y este nuevo premio encarna tan bellamente que un objetivo unificado», dijo Jenna Rubenstein, directora de relaciones de compositores de YouTube Music. Estamos encantados de continuar reconociendo el inmenso talento de la comunidad de composición de canciones, y estamos especialmente orgullosos de que este premio sea votado por otros compositores que realmente entienden el corazón del trabajo «.

El emergente Premio a la Guerra de compositores presentado por los compositores de YouTube se anunciará junto con los homenajeados del Premio Warrior de este año, que incluyen al ganador del Grammy Chappell Roan; cinco veces productores de compositor de compositores del Grammy Jimmy Jam y Terry Lewis; Cofundadora y abogada de Sona Dina Lapolt; El fundador/CEO de la música primaria, Larry Mestel; Y el colectivo de las productores musicales femeninos, DJ e ingenieros de audio, las niñas hacen ritmos, con la fundadora Tiffany Miranda aceptando en nombre del equipo.

La noche será organizada por Bonnie McKee y Shane Stevens, y presentará actuaciones de McKee, Stevens, Morgan Wade y Desmond Child.

Para nominar a sí mismo o a un compañero compositor, haga clic aquí.