‘Compensar’ renovado para la temporada 2 en Amazon

«Sobrecompensación«Ha sido renovado para la temporada 2 en Video de Amazon Prime. El creador de la serie Benito Skinner volverá a protagonizar, escribir y producir la segunda temporada.

“Me ha visto tan abrumado por la loca respuesta al programa, y ​​me siento muy afortunado de volver a la Universidad de Yates con Amazon MGM Studios, A24¡Bebé fuerte, y este legendario elenco para la temporada 2! Juega Super Bass 🙂 ”, dijo Skinner.

Junto con Skinner, el elenco regular de la serie incluye a Wally Baram, Mary Beth Barone, Adam DiMarco y Rish Shah. Holmes, Corteon Moore, Owen Thiele y Nell Verlaque tienen papeles recurrentes. Las estrellas invitadas recurrentes incluyen a Connie Britton, Kyle Maclachlan, Kaia Gerber, Julia Shiplett, Tommy DO, Alexandra Beaton, Claire Qute, Elias Azimi y Maddie Phillips. Andrea Martin tiene un papel de estrella invitada.

«Esperamos con ansias nuestros clientes globales de video Prime que disfruten de más narraciones cautivadoras y audaces de Benito en la segunda temporada de ‘Overcompensing'», dijo Vernon Sanders, Jefe de Televisión Global de Prime Video & Amazon MGM Studios. «Trabajar junto a los talentosos equipos de A24 y Strong Baby ha sido una alegría para todos los involucrados, y estamos emocionados de ver qué momentos divertidos han planeado Benito para la segunda temporada».

«Compensación en exceso» se describe como una comedia de conjunto universitario «Acerca del viaje salvaje y caótico de Benny (Skinner), un ex jugador de fútbol y rey ​​de su regreso a casa, ya que se convierte en un amigo rápido de Carmen (Baram), un extraño de la escuela secundaria en una misión en todos los costos. Con la guía de la hermana mayor (hermana mayor) y su novio de campus (DiMarco), Benny Horury, Benny, Benny, Benny, Benny Carmen, Benny Carmen, Benny, Benny, Benny, Barone). conexiones, vodka con sabor e identificaciones falsas «.

«Desde el principio, Benito nos trajo una visión que era valiente, hilarante y profundamente personal, dijo Sam French, jefe de la televisión estadounidense en A24.» Ha sido increíble ver al público en todo el mundo conectarse con su historia y estamos encantados de continuar este viaje con él, Scott King, nuestros socios en Prime Video y Strong Baby «.

La sobrecompensación es creada, escrita y ejecutiva producida por Skinner. Scott King se desempeña como showrunner y productor ejecutivo. Jonah Hill, Matt Dines y Ali Goodwin Ejecutivo producen para Strong Baby. Josh Bachove y Daniel Gray Longino Ejecutivo producen junto con Charli XCX, quien también se desempeña como productor de música ejecutiva