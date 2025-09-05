





India dijo el viernes que ha estado compartiendo inundación Datos con Pakistán a través de canales diplomáticos en terreno humanitario, incluso cuando el tratado del agua del Indo permanece suspendido.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Externos, Randhir Jaiswal, dijo que India ha estado compartiendo los datos de inundaciones con ese país a través de la Alta Comisión India en Islamabad.

«Hemos estado compartiendo datos de altas inundaciones con Pakistán a través de nuestros canales diplomáticos a medida que se requiere. Este intercambio de datos está ocurriendo a través de nuestra Alta Comisión en Islamabad», dijo.

«Has visto el tipo de lluvia que está sucediendo en esa parte de la India y esa parte del mundo. Y esto se está haciendo basándose en consideraciones humanitarias», dijo Jaiswal en su sesión informativa semanal de los medios.

Un día después del 22 de abril Ataque de la pahalgamaIndia anunció una serie de medidas punitivas contra Pakistán, incluida la suspensión del Tratado de las Aguas del Indo con Nueva Delhi, afirmando que «sangre y agua» no pueden fluir juntos.

India ha mantenido que el Tratado de las Aguas del Indo permanecerá en «suspenso» hasta que Islamabad «sea de manera creíble e irrevocablemente» abjura el apoyo al terrorismo transfronterizo.

En respuesta al ataque terrorista de Pahalgam, India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo, dirigida a la infraestructura terrorista en territorios controlados por Pakistán.

Los ataques provocaron cuatro días de intensos enfrentamientos que terminaron con una comprensión de detener las acciones militares el 10 de mayo.

A una pregunta sobre la expansión del Organización de cooperación de Shanghai (SCO), Jaiswal dijo que es un proceso continuo.

«Este año, tanto Armenia como Azerbaiyán presentaron solicitudes de membresía. Debido a limitaciones de tiempo, los Estados miembros no podían tomar una decisión sobre el tema en Tianjin», dijo.

«El asunto sigue siendo considerado por el grupo», dijo.

La Cumbre SCO anual de este año tuvo lugar en la ciudad china de Tianjin el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente