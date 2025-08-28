Comparta su vida personal después del divorcio, Pratama Arhan parece que libera la carga de su vida

VIVA – Vida personal Pratama Arhan Continúe recibiendo la atención de los fanáticos del fútbol y la comunidad en general. Esto sigue a la decisión de los jueces de la corte religiosa Tangerang Tigaraksa que otorgaron la demanda de divorcio del defensor del equipo nacional.

Después de pasar por su período de prueba, Pratama Arhan subió un video de sí mismo en su cuenta exclusiva de Instagram. En el video, se ve a Pratama Arhan disfrutando de su propio tiempo jugando al golf.

El propio Arhan parecía un elegante con una camiseta con cuello blanco combinada con pantalones cortos de color azul marino y zapatillas blancas. Con los factores, Arhan parece capaz de catapultar la pelota al orificio objetivo.

Arhan también parecía tan serio y tan concentrado en pedalear su palo de golf. Tampoco dudó en balancear el palo de golf con plena energía.

En el video también parece ilustrar cómo se siente en este momento. Al balancear el palo de golf con plena energía, como si diera la señal de haber liberado todos los pasados ​​en su vida y renunciar a todo.

«Arho está entusiasmado», dijo la leyenda subida en la cuenta de Instagram exclusivetimnasartist.

De la declaración de cuenta, se sabe que el video se convirtió en el primer video después de que recientemente rara vez cargó videos en su cuenta exclusiva personal de Instagaram.

De repente, la carga inmediatamente recibió comentarios de los ciudadanos. No pocos de los que elogiaron y el refuerzo al jugador de Bangkok United.

«Este niño es extraordinariamente ordenado para mantener una desgracia familiar para mantener todos los sentimientos a pesar de que se sacrifican grandes leklas en la clase», comentó los internautas.

«Duren», dijo otro.

«Elegirme, Mas», dijo otro.

«Han, ¿quiero ser mi amigo o no? Solo pasa el rato todos los días a la escuela», dijo otro.

Para obtener información, se sabe que Pratama Arhan ha demandado por el divorcio de su esposa a la Corte Religiosa de Tigaraksa Tangerang el 1 de agosto de 2025. El segundo proceso de juicio tuvo lugar dos veces, que fue el primer juicio celebrado el 11 de agosto de 2025. Mientras tanto, el segundo juicio tuvo lugar el lunes 25 de agosto de 2025 ayer.

Basado en la segunda sesión que tuvo lugar a principios de esta semana, el Grado PA PA Tigaraksa Tangerang otorgó la solicitud de divorcio de Pratama Arhan. Sin embargo, la decisión aún no era legal. Debido a que ambos tuvieron que someterse a una promesa de divorcio, esto fue revelado por las relaciones públicas de Pa Tigaraksa, Sholahuddin.