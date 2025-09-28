Comparativo 3 nuevas motos en iMOS 2025

South Tangerang, Viva – La exposición automotriz más grande del país, el Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025, es un espectáculo para grandes fabricantes. Honda, Yamaha y Suzuki actuaron con nuevos productos que inmediatamente robaron la atención de los visitantes.

Desde la búsqueda de Viva Automotive en ICE BSD City, South Tangerang, las tres ofrecen motos con la última tecnología dirigida a diferentes segmentos.

Honda ya ha lanzado el nuevo ADV160 RoadSync unas semanas antes de la exposición, pero su primer debut para el público continúa teniendo lugar en Vamos 2025.

Este scooter aventurero viene con un nuevo diseño más agresivo, panel de instrumentos TFT color y características de Honda RoadSync que se pueden conectar a un teléfono inteligente. El precio oficial del ADV160 RoadSync está vinculado a Rp38 millones en la carretera en Yakarta.

Específicamente, el ADV160 RoadSync está equipado con un motor ESP+ de 160 cc con un enfriador líquido capaz de producir aproximadamente 16 caballos de fuerza y ​​14.7 nm de torque. La suspensión trasera del modelo de tubo proporciona más comodidad al pasar un camino lleno de baches. Para la seguridad, Honda incorpora sistemas ABS y HSTC (control de torque seleccionable Honda).

Yamaha presenta una sorpresa a través del lanzamiento de Xmax Connected TechMax. Este scooter premium es un nuevo pilar de Yamaha en la clase de 250 cc con una serie de características avanzadas. El precio tiene un precio de RP. 72 millones de Yakarta OTR, lo que lo convierte en uno de los scooters más lujosos de su segmento.

XMAX TechMax está equipado con un motor SOHC de 249 cc con un SOHC refrigerado por líquido con una potencia de 22.5 hp y un torque de 24.3 nm. Sus características superiores incluyen una pantalla TFT de 7 pulgadas que se puede conectar a teléfonos inteligentes, sistemas de navegación incorporados y un parabrisas eléctrico que se puede organizar prácticamente. Para no olvidar, Yamaha agregó un sistema de seguridad como el control de tracción y la señal de parada de emergencia.

En términos de comodidad, Xmax TechMax usa la suspensión telescópica delantera y doble en la parte posterior, así como frenos de disco doble con ABS. El diseño del cuerpo se hace más masculino con una curva firme típica de la familia Maxi. Yamaha también incluye una elección de color exclusiva para esta variante.

Suzuki no quería que lo dejaran introduciendo Access 125 como su nuevo producto en IMOS 2025. Este scooter retro-moderno se dirige al mercado de viajeros que quiere una moto concisa, económica y estable. Con un precio oficial de RP25.5 millones de OTR Yakarta, Access 125 está listo para desafiar a los rivales en el segmento de 125 cc.

Este motor se basa en un motor de 124 cc de 124 cilindros cocinado en aire con 8.7 hp y 10 nm de torque. Su peso ligero, solo unos 104 kilogramos, lo que hace que Suzuki acceda a 125 ágiles usados ​​en áreas urbanas. Se agregan características prácticas como enchufes de cargadores, asientos amplios y capacidad de equipaje confiable.