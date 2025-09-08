Comparación del Equipo Nacional Indonesio de la FIFA contra el Líbano antes del partido de prueba de esta noche

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio se enfrentará Equipo nacional libanés En el partido de la jornada de la FIFA que tuvo lugar en el Bung Tomo Gelora Stadium (GBT), Surabaya, el lunes 8 de septiembre de 2025 por la noche.

Este partido es una prueba importante para ambos equipos que se están preparando para enfrentar la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

En la clasificación de la FIFA, el Líbano todavía está un poco por encima de Indonesia. Basado en las últimas actualizaciones, Indonesia ocupa el puesto 118, mientras que Líbano está en 1112 posiciones. La diferencia en seis calificaciones muestra que los dos equipos están relativamente equilibrados y se espera que presenten una partida de alta tensión.

Los últimos resultados de cada equipo también son bastante prometedores. El equipo de Garuda parecía feroz al derrocar a Taiwán 6-0 el 5 de septiembre en Surabaya. La gran victoria fue una capital valiosa para los niños adoptivos, Patrick Kluivert para continuar la tendencia positiva.

Por otro lado, Líbano también vino con una nota impresionante después de doblar al equipo de Qatar Strong con un puntaje de 1-0 en un partido de prueba celebrado el 24 de agosto de 2025. Los resultados muestran que Líbano tiene la calidad del juego que debería ser vigilada para Indonesia.

La reunión de los dos equipos ciertamente será un barómetro de fuerza antes de actuar en un evento oficial. Además del prestigio, este partido también es importante para probar la estrategia del entrenador de cada equipo antes de enfrentar a los oponentes pesados ​​en las próximas calificaciones.