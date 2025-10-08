Comparación de la clasificación de la FIFA para el equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita: Garuda todavía detrás

Jeddah, Viva – Antes del emocionante partido Calificación de la Copa Mundial 2026 entre Equipo nacional indonesio Y Equipo nacional de Arabia SauditaLos últimos datos de la FIFA muestran una diferencia sorprendente entre los dos equipos en términos de clasificación mundial.

En Ranking de la FIFA que se lanzó el 18 de septiembre de 2025, el equipo nacional de Indonesia se encuentra en el puesto 119, mientras que Arabia Saudita ocupa el puesto 59 en el mundo. Esta diferencia de 60 posiciones muestra que Arabia Saudita sigue siendo muy superior estadísticamente y en experiencia a nivel internacional.



Entrenamiento del equipo nacional de Arabia Saudita

Históricamente, Arabia Saudita es uno de los gigantes asiáticos con un historial impresionante. Han aparecido en la Copa Mundial seis veces, a saber, en 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022. De hecho, en la Copa Mundial 2022 en Qatar, le robaron la atención del mundo después de vencer a Argentina en la fase grupal.

Mientras tanto, Indonesia solo ha probado la Copa del Mundo una vez, a saber, en 1938 en Francia, cuando todavía se llamaba las Indias Orientales holandesas. Aun así, el surgimiento del fútbol nacional en los últimos años ha visto la posición de Indonesia en el ranking de la FIFA aumentando lentamente, y su desempeño en la arena asiática está comenzando a tener en cuenta.

La reunión entre Indonesia y Arabia Saudita esta vez será una gran prueba para que el equipo de Garuda demuestre sus habilidades contra un equipo experimentado. Además de la cuestión de los puntos, este partido también medirá hasta qué punto la calidad del fútbol indonesio ha mejorado a nivel internacional.