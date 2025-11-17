Comparación de impuestos anuales de Toyota Innova Reborn vs Innova Zenix

Yakarta, VIVA – El Toyota Kijang Innova sigue siendo el coche familiar más popular en Indonesia. Actualmente hay dos generaciones igualmente populares: el Innova Reborn con motor diésel y el Innova Zenix que viene en versiones de gasolina e híbridas.

Además del precio y las características, muchos compradores potenciales también consideran los costes fiscales anuales como parte de los costes de propiedad que deben pagar cada año.

Según la búsqueda de VIVA Otomotif, el lunes 17 de noviembre de 2025, en general, Innova Reborn tiene un impuesto anual promedio en el rango de 6-7 millones de IDR. Esta cifra se aplica tanto a los modelos más recientes como a varios años antes, dependiendo de la variante y la región. Las variantes diésel suelen ser un poco más caras que las de gasolina, pero la diferencia no es tan grande.

Mientras tanto, el Innova Zenix, que se basa en una nueva plataforma y se vende a un precio más alto, tiene un impuesto anual promedio de alrededor de 8 a 9,5 millones de IDR. Para el tipo más alto con tecnología híbrida, la cifra puede acercarse a los 10 millones de IDR al año, especialmente en la zona de DKI Yakarta y otras grandes ciudades.

Esta diferencia es natural porque la base para calcular el impuesto (PKB) se refiere al valor de venta del vehículo (NJKB), que en Zenix es efectivamente mayor.

Sin embargo, el Zenix Hybrid tiene la ventaja de una eficiencia de combustible que puede alcanzar los 20 kilómetros por litro, mucho más económico que el Reborn Diesel, que ronda los 12-13 kilómetros por litro. A largo plazo, el ahorro de combustible puede cubrir la diferencia fiscal anual.

Entonces, para aquellos de ustedes que desean impuestos anuales más bajos y un mantenimiento más sencillo, Innova Reborn sigue siendo una opción lógica. Mientras tanto, si desea comodidad moderna, la última tecnología y alta eficiencia, vale la pena considerar el Innova Zenix Hybrid aunque el impuesto sea un poco más caro.

Cualquiera que sea la elección, ambos mantendrán la reputación del Kijang como un coche resistente, cómodo y adecuado a las necesidades de las familias indonesias.