Comparación de funciones GL, GX y SGX: ¿cuál vale la pena?

VIVA Automotriz – Hace un tiempo Suzuki presentó oficialmente en Indonesia el Fronx, un SUV estilo coupé que inmediatamente llamó la atención gracias a su moderno diseño y completas prestaciones. Este automóvil se vende en tres variantes principales, a saber, GL, GX y SGX, con un rango de precios que oscila entre 259 millones de IDR y 321 millones de IDR. en la carretera Jacarta.
Los tres tienen una apariencia similar, pero las características y tecnología que aportan son bastante diferentes. Así que, para que no te confundas a la hora de elegir, aquí tienes la comparativa completa.
Diferencias de características Suzuki Fronx GL, GX y SGX
|Características / Tipo
|GL
|GX
|SGX
|Máquina
|1.5L K15B no híbrido
|Híbrido suave K15C de 1.5L (SHVS)
|Híbrido suave K15C de 1.5L (SHVS)
|Transmisión
|Manual de 5 velocidades / AT de 4 velocidades
|A 6 velocidades
|A 6 velocidades
|Potencia y par
|103 CV / 138 Nm
|103 CV / 138 Nm
|103 CV / 138 Nm
|Unidad principal
|7 pulgadas, sin tweeter
|Pantalla táctil de 9 pulgadas + cámara trasera
|Pantalla táctil de 9 pulgadas + cámara de 360°
|Control de crucero
|no hay ninguno
|Convencional
|Control de crucero adaptativo
|Pantalla frontal (HUD)
|–
|–
|ada
|Cargador inalámbrico
|–
|–
|ada
|Cámaras y sensores de estacionamiento
|Cámara de marcha atrás opcional
|Cámara trasera + sensores de aparcamiento
|Cámara de 360° + sensores delanteros-traseros
|Función de soporte de seguridad ADAS/Suzuki
|no hay ninguno
|no hay ninguno
|Sí (12 funciones activas)
|Arranque sin llave y por empuje
|No
|ada
|ada
|Ajuste de dirección
|Inclinación
|Inclinación
|Inclinable + Telescópico
|Seleccionar
|16 pulgadas (diseño estándar)
|aleación de 16 pulgadas
|aleación negra de 16 inci
|Color
|tono único
|Más opciones
|Premium de dos tonos
Diseño e Interiores
El Suzuki Fronx tiene un diseño SUV cupé que parece dinámico, con una línea del techo que desciende en la parte trasera como un crossover premium. El diseño de los faros divididos le da un aspecto más agresivo, mientras que la gran parrilla da una impresión dura.
Al entrar en el habitáculo, la sensación es similar a la del Baleno pero con un toque SUV. Las variantes GX y SGX ya utilizan una unidad principal de 9 pulgadas con conectividad para teléfonos inteligentes, mientras que la versión SGX agrega funciones avanzadas como un Head-Up Display (HUD) y un cargador inalámbrico.
Rendimiento y tecnología híbridos
Para el marcapasos cardíaco, las variantes GX y SGX ya utilizan el motor K15C con tecnología Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Esta tecnología ayuda a la eficiencia del combustible a través de un sistema regenerativo que almacena energía durante la desaceleración y luego la utiliza para ayudar en la aceleración.
Como resultado, el consumo de combustible puede alcanzar entre 18 y 20 kilómetros por litro, dependiendo de las condiciones de la carretera y del estilo de conducción. Sin embargo, recientemente probado por VIVA Automotive, la cifra podría alcanzar más de 25 kilómetros por litro. Mientras tanto, el tipo GL todavía utiliza un motor K15B convencional, pero sigue siendo resistente para el uso diario.