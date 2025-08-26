¡Compacto! Personal y visitantes de los fideos de la policía que desean atrapar a los manifestantes para dispersar al DPR

Yakarta, Viva – La tensión estalló en un restaurante Fideos gacoan En el área de Petamburan, Tanah Abang, Central Yakarta, el lunes por la noche, 25 de agosto de 2025. Varios oficiales de policía que realizaron barridos de los manifestantes disolvieron que el Parlamento Indonesio estuvo involucrado en una discusión con los empleados y visitantes del restaurante popular.

Leer también: Los residentes de NTT fueron disparados por la policía de Timor Leste en la frontera, se encontraron 8 proyectiles y 1 proyectil



El incidente comenzó cuando las autoridades persiguieron a varios manifestantes que corrieron a entrar en los fideos gacoan de Petamburan. Policía Aprehing con éxito a algunos adolescentes que se esconden dentro del restaurante, pero la acción en realidad provocó fuertes protestas de los visitantes y empleados.

Consideraron que las autoridades actuaron demasiado reprimiendo ingresando el lugar de los negocios sin tener en cuenta la comodidad de los civiles.

Leer también: Segundos de Bripda AMS queman a su novia en una sala de mesa hasta que fue arrestado en NTB



El ambiente que inicialmente solo estaba lleno de actividades de cena se volvió tenso cuando las autoridades intentaron sacar a los manifestantes. El video que circula en las redes sociales muestra a los empleados y visitantes de los fideos que Gacoan expresó en voz alta la policía.

«Vaya, no te desagradezcas, no te preocupes», gritó uno de los empleados que intentó mantener la tensión para que no estuviera más extendido.

Leer también: La policía despertó a 15 personas relacionadas con el secuestro del kacab del banco, ¿quiénes eran los perpetradores?



Sin embargo, la condición se está calentando cuando las autoridades se ven atractivas para uno de los manifestantes por la fuerza. El sonido de la protesta se escuchó nuevamente desde la dirección de los visitantes cerca de la escena.

«No seas grosero señor (policía), es humano, ambos humanos, mi padre es grosero de ver. No tenemos armas», dijo alguien que fue grabado en el video subido por Instagram @jkt.feed.

La acción de empujarse entre sí entre los empleados y la policía había ocurrido, haciendo que la situación del restaurante se llenara y tensa. Los ciudadanos que vieron el video del incidente consideraron que las autoridades actuaron excesivamente en el manejo de adolescentes que eran sospechosos de ser manifestantes.

Por otro lado, la policía dijo que aquellos que fueron arrestados en el restaurante eran masas que anteriormente estaban involucradas en la destrucción de instalaciones públicas y también se resistieron a los oficiales. La policía afirmó que el arresto en los fideos de Petamburan Gacoan era solo parte de una operación de seguridad más amplia.

En general, Polda Metro Jaya Asegurar a 351 personas después de la manifestación de manifestación alrededor del edificio DPR/MPR RI. De este número, 155 personas son una categoría de adultos, mientras que 196 siguen siendo niños. Para aquellos que están en su edad, la policía los ha enviado de regreso a sus respectivas familias. Cientos de masas adultas todavía están experimentando exámenes intensivos en la policía.