Compacto con Global, establece un nuevo récord, los productos Antam alcanzan los 2.407 millones de IDR/gramo

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.407.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. El precio ha aumentado en 24.000 IDR en comparación con la negociación de ayer y vuelve a publicarse. registro el más caro.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, jueves 16 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.256.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.810 millones de IDR, 10 gramos por 23.565 millones de IDR, 25 gramos por 58.787 millones de IDR y 50 gramos por 117.495 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 234.912 millones de IDR, 250 gramos de 587.015 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.173.820 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.253,5 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.347,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

Que no es global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro alcanzaron un máximo histórico en las operaciones de esta mañana. Los inversores se están refugiando en materias primas seguras, debido al impacto de la continua incertidumbre geopolítica y económica.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó 0,4 por ciento a 4.224,79 dólares la onza. Luego de alcanzar un máximo histórico de US$ 4.225,69 por onza durante la sesión.

Mientras tanto, el metal amarillo estadounidense también se disparó. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,9 por ciento a 4.239,7 dólares la onza.