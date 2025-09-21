Compacte el precio de Gold Gallery 24, Antam y UBS hoy

Yakarta, Viva – Precio que no es Citado de la página oficial de Pegadaian Friends, el domingo 21 de septiembre de 2025, mostró un producto de metal precioso, a saber UBS, Galería 24y pt aneka tambang (persero) tbk o Antigüedad Compacto disparado.

Leer también: El precio del oro de Antam hace calor



El precio de venta del oro de Antam se disparó a RP2,212,000 de RP2,178,000 por gramo, así como Gold Gallery 24 también aumentó a RP2,112,000 desde el principio con RP2,081,000 por gramo.

Mientras tanto, UBS Gold subió a RP2,142,000 desde el comienzo de RP2,126,000 por gramo. Gallery Gold 24 se vende con una cantidad de 0.5 gramos a 1,000 gramos o 1 kilogramo.

Leer también: Precios del oro de hoy 19 de septiembre de 2025: los productos de Antam Fell, Global Varies



Mientras que UBS Gold se vende con una cantidad de 0.5 gramos a 500 gramos. La siguiente es una lista completa precio de oro Cada producto:

Precios de oro de UBS:

Leer también: Precio de oro de hoy 18 de septiembre de 2025: los productos de Antam disminuyen, Global Falls GRATIS



?- Precio del oro UBS 0.5 gramos: Rp1,159,000

?- Precio del oro UBS 1 gramo: Rp. 2.142,000

?- Precio del oro UBS 2 Gram: Rp. 4,251,000

?- Precio del oro UBS 5 gramo: IDR 10,503,000

?- Precio del oro UBS 10 gramos: Rp. 20,894,000

?- Precio del oro UBS 25 gramos: Rp52,133,000

?- Precio del oro UBS 50 gramos: Rp. 104,051,000

?- Precio del oro UBS 100 gramos: Rp. 208,019,000

?- UBS Gold Price 250 Gram: RP519,894,000

?- Precio del oro UBS 500 gramo: Rp1,038,562,000

?- Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1,107,000

?- Precio de Gold Gallery24 1 gramo: Rp2,112,000.

?- Precio de Gold Gallery24 2 gramos: Rp.4,160,000

?- Precio de Gold Gallery24 5 gramos: Rp. 10,321,000

?- Precio de Gold Gallery24 10 gramos: Rp. 20,588,000

?- Price of Gold Gallery24 25 gramos: Rp51,342,000

?- Price of Gold Gallery24 50 gramos: RP102,601,000

?- Precio de Gold Gallery24 100 gramos: Rp. 205,101,000

?- Precio de Gold Gallery24 250 gramos: RP512,497,000

?- Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1,024,489,000

?- Precio de Gold Gallery24 1,000 gramos: RP2,048,978,000.

?- Antam Gold Price 0.5 gramos: Rp1,158,0000

?- Precio del oro de Antam 1 gramo: Rp. 2,212,000

?- Antam Gold Price 2 Gram: Rp.4,360,000

?- Precio de Antam 3 gramos de oro: Rp. 6,514,000

?- Antam Gold Price 5 Grams: Rp. 10,822,000

?- Precio de Antam Gold 10 gramos: Rp.21,586,000

?- Antam Gold Price 25 gramos: Rp53,832,000

?- Antam Gold Price 50 Grams: Rp. 107,582,000

?- Antam Gold Price 100 gramos: Rp.215,082,000

?- Antam Gold Price 250 gramos: RP537,428,000

?- Antam 500 gramos de oro Precio: Rp1,074,636,000

?- Antam Gold Price 1,000 gramos: RP2,149,230,000.