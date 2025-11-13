Cómo Vincent Verhaag educó a El Barack sobre el acoso escolar: Yo acosé a mis hijos

Jacarta – Artista y esposo de Jessica Iskandar, Vicente Verhaagtiene una forma única de educar a sus hijos sobre la empatía y los peligros del acoso. Considera que el papel de los padres es muy importante a la hora de inculcar valores morales desde edades tempranas, sobre todo para que los niños no queden atrapados en comportamientos intimidación.

«Como padre, definitivamente educo a mis hijos para que no intimiden a otras personas. Porque los niños pueden seguir a sus amigos o aún no saber que el acoso está mal», dijo Vincent cuando lanzó Bebelac NutriGreat+ en el área de Senayan, Yakarta, recientemente. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sin embargo, lo interesante es que Vincent utiliza un método inusual. Por el bien de tener un hijo, el barackAl comprender los sentimientos de las víctimas de acoso, deliberadamente «intimidó» a su propio hijo dentro de límites seguros y controlados.

«Uno de los métodos que uso es ¿qué? Como padre, intimido a mi hijo. El acoso ciertamente no es extremo, solo cosas triviales. Por ejemplo, ayer la hermana de El tenía miedo a las alturas, luego me burlé de ella. Luego se emocionó, cuando ya no estaba emocional la llamé. Le dije que sólo estaba dando un ejemplo, para que ella sepa cómo se siente y entienda lo que siente la víctima del acoso», explicó Vincent.

Según él, los niños a menudo no quieren hacer daño cuando intimidan a sus amigos, sino que sólo quieren verse bien o ser aceptados en su entorno social. Por lo tanto, el papel de los padres es muy necesario para proporcionar una comprensión adecuada.

«Tal vez este niño no quiere directamente (bullying), pero quiere lucirse, o quiere ser la estrella del grupo, quiere ser el campeón, pero tal vez su método no es el correcto. Se llama niños, el proceso de aprendizaje, nosotros como padres debemos dar información de que el bullying no es bueno», continuó.

Además de inculcar empatía, Vincent también enfatizó la importancia de enseñar a los niños a defenderse. Cree que los niños deben estar preparados para afrontar situaciones de riesgo como la violencia física o el acoso escolar fuera de la supervisión de un adulto.

«Si te golpean, defiéndete. Defiéndete. A veces el acoso puede ser extremo, por lo que los niños deben estar preparados para afrontar cualquier situación. No se trata de volverlos agresivos, sino para que los niños puedan protegerse», enfatizó Vincent.