Cómo ver WWE Crown Jewel: transmisión en vivo, hora de inicio

El hito de la WWE, cinco años, 1.600 millones de dólares El nuevo contrato con ESPN continúa con otro evento premium en vivo el sábado, pero los fanáticos en los Estados Unidos deberán configurar sus alarmas y levantarse temprano de la cama para ver la acción desde Perth, Australia.

Allí es donde se llevará a cabo la séptima edición anual de WWE Crown Jewel, y la cartelera repleta se trasladará a Australia después de seis ediciones anteriores. celebrada en Riad, Arabia Saudita.

Tanto el campeonato masculino como el femenino de la WWE se decidirán en la cartelera transmitida desde Down Under, y la leyenda de la WWE John Cena continúa su gira de despedida después de recibir una paliza unilateral de Brock Lesnar en el primer evento de Wrestlepalooza el 20 de septiembre.

Información más reciente sobre la paliza Lesnar-Cena

La pelea Lesnar-Cena resultó ser un misterio para los fanáticos de la WWE que se quedaron preguntándose por qué la promoción traería de regreso a uno de los mejores luchadores de la historia solo para que Lesnar, quien había estado fuera del ring durante una pausa de dos años, lo derribara.

Después del evento surgieron informes de que la WWE había planeado originalmente que el combate terminara con una victoria de Cena, pero según Dave Meltzer, experto en lucha libre desde hace mucho tiempo. del Boletín del observador de lucha libreuna victoria de Cena nunca estuvo en el guión.

«Lesnar no regresó para perder su primer combate. Siempre hay discusiones y puede que se haya planteado la idea de que Cena ganara, como la mayoría esperaba, pero nunca fue una discusión seria ni el final planeado», según Meltzer. «El combate se trataba de hacer a Lesnar lo más fuerte posible, conseguir un último combate con Cena, y sentir que Cena, más que nadie, es a prueba de balas, sin importar lo que hagan con él».

La WWE cree que puede obtener mayores beneficios al convertir a Lesnar en un villano indestructible solo para finalmente derrotarlo, posiblemente por el actual campeón Cody Rhodes, según Meltzer, quien dijo que Rhodes «tiene que obtener una victoria» en una eventual pelea de rencor con Lesnar.

Cómo ver WWE Crown Jewel en línea

El núcleo del nuevo acuerdo de la WWE con ESPN es que la mayoría de los eventos no se transmitirán por televisión por cable «gratuita» regular, ni siquiera por pago por evento.

En cambio, al igual que con Wrestlepalooza, la cartelera Crown Jewel se transmitirá en vivo. en la nueva aplicación ESPN Unlimited que está disponible con una suscripción paga de $29,99 por mes, o iniciando sesión con credenciales de proveedores selectos de televisión por cable y satélite.

A nivel internacional, Netflix transmitirá WWE Crown Jewel en muchos países.

Para los espectadores de EE. UU., la transmisión en vivo de la cartelera comienza a las 8 a. m. hora del este, 5 a. m. hora del Pacífico desde el RAC Arena en Perth, Australia. La cobertura previa al espectáculo comienza dos horas antes, a las 6 am hora del este y a las 3 am hora del Pacífico.

Tarjeta completa para WWE Crown Jewel 2025

Aquí están los combates programados para el evento “premium” de transmisión en vivo de la WWE del sábado:

Roman Reigns contra Bronson Reed: Estos dos luchadores están actualmente peleando por un par de zapatillas robadas, robadas por Reed, quien ha empezado a llamarse a sí mismo el «Ladrón tribal». Por razones que no están del todo claras, aunque presumiblemente lo serán en algún momento del sábado por la mañana, la pelea se anuncia como una “pelea callejera australiana”.

John Price contra I Styles: Algo poco común en los combates de las principales carteleras de la WWE, este ocurre sin preparación, peleas ni argumentos. Pero, no obstante, la pareja tiene una larga historia juntos, enfrentándose docenas de veces, incluso en WWE Royal Rumble 2017, cuando Cena ganó el cinturón de campeonato por un récord de 16ª vez (empatado con Ric Flair).

Rhea Ripley y IYO SKY contra los guerreros Kabuki: La única pelea por equipos de la cartelera es en la categoría femenina y promete «capas de narración que Tony Khan no podría comprender ni siquiera si las estudiara durante mil años». de acuerdo a Sangrando buenas noticias.

Cody Rhodes contra Seth Rollins: Este clásico instantáneo enfrenta al Campeón Mundial de Peso Pesado Rollins contra el Campeón Indiscutible Rhodes por la Joya de la Corona, que en este caso no es un cinturón de campeonato, sino un anillo.

Stephanie Vaquer contra Tiffany Stratton: La Joya de la Corona femenina está en juego cuando la campeona femenina de la WWE, Stratton, se enfrente a la chilena Vaquer, campeona mundial femenina.