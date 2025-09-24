Cómo ver ‘The Golden Bachelor’ en vivo en línea gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

A partir de esta noche, 23 mujeres competirán para el corazón del veterano de 66 años de la NFL Mel Owens. La temporada 2 de «The Golden Bachelorette» se transmitirá en ABC el miércoles 24 de septiembre a las 8 p.m. Et.

Los cortadores de cables pueden transmitir episodios en vivo Hulu + TV en vivo (actualmente ofrece un prueba gratuita), mientras que los episodios también estarán disponibles al día siguiente a través de Plan base de Hulu ($ 11.99/mes).

Las mujeres que aparecen en el nuevo rango de temporada de 58 a 77 años. Muchas de las mujeres están jubiladas, han tenido matrimonios previos y tienen hijos y nietos adultos. El elenco incluye un representante de ventas de yates de lujo, un ex modelo, un ingeniero biomédico retirado, una ex tecnología de bombas, un anfitrión VIP de casino y un empleado del parque estatal.

Mientras tanto, Owens cuenta con una carrera de nueve temporada en la NFL. El atleta retirado jugó fútbol americano universitario durante tres años en la Universidad de Michigan antes de ingresar al Draft de la NFL en 1981 y fue reclutado noveno en general por los La Rams. Jugó apoyador para el equipo, registrando 26 capturas y cuatro intercepciones. Después de retirarse de la NFL, Owens recibió su licencia de la Serie 7 y trabajó como asesor financiero para Merrill Lynch. Más tarde obtuvo su título de abogado de UC-San Fransisco y ahora trabaja en compensación de trabajadores, derecho deportivo, lesiones deportivas y beneficios por discapacidad.

Jesse Palmer, una personalidad televisiva y un ex comentarista de fútbol, ​​volverá a organizar la nueva temporada.

Transmitir «The Golden Wedding» en vivo Hulu + TV en vivoy al día siguiente en Hulu.