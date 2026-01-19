Cómo ver partidos de baloncesto online gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

El NBA El Día de MLK rinde homenaje al legado de Martin Luther King, Jr. con una serie de juegos que promueven la igualdad y el activismo. En 2026, hay nueve juegos en el calendario, incluidos cuatro juegos de la NBA televisados ​​a nivel nacional el lunes 19 de enero.

El Día de MLK comienza con los Milwaukee Bucks enfrentándose a los Atlanta Hawks en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia, con horario de juego a la 1 p.m. ET/10 a.m. PT el Pavo real.

Le sigue Oklahoma City Thunder luchando contra los Cleveland Cavaliers en Rocket Arena en Cleveland, Ohio a las 2:30 p.m. ET/11:30 a.m. PT, y luego los Dallas Mavericks jugando contra los New York Knicks en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York a partir de las 5 p.m. ET/2 p.m. PT.

El último partido del MLK Day presenta a los Boston Celtics y los Detroit Pistons jugando entre sí en el Little Caesars Arena en Detroit, Michigan, con inicio a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT. Los cuatro juegos televisados ​​a nivel nacional se transmiten en vivo por Pavo real. Consulte el calendario completo de la NBA en el Día de MLK aquí.

NBC Universal

Pavo real tiene la transmisión en vivo de la NBA en los juegos del Día de MLK. Además, el servicio de streaming tiene acceso a películas y programas de televisión exitosos, como “Jurassic World Rebirth”, “Bad Guys 2”, “Nobody 2”, “Cómo entrenar a tu dragón” (2025), “Isla del Amor Estados Unidos”, “Bel-Air”, “Los traidores,» «Calle. Denis Medical”, “Stumble”, “Saturday Night Live” y otros. También presenta deportes ligas, incluida la NFL en NBC y «Fútbol del domingo por la noche”, NFL en NBC, Liga de estrenoPGA, NASCAR, IMSA, Big Ten Football y otros. Pavo real comienza en $10.99/mes para el plan con publicidad.

Además, los que cortan el cable pueden ver juegos con cualquier servicio de transmisión de TV en vivo que transmita NBC, como DirectTV, Fubo, Hulu + TV en vivo y Honda TV.

DirectTV

DirectTV ofrece NBC con su paquete “MySports” y superiores con precios desde $69,99 por mes, mientras que el servicio incluye más de 20 canales, como ABC, CBS, FOX, ESPN, FOX Sports, TNT y otros.

El transmisor tiene un prueba gratuita de 5 días disponibleque es tiempo más que suficiente para ver la NBA el Día de MLK en línea de forma gratuita. Puede cancelar o conservar el servicio una vez finalizada la prueba gratuita.

Honda TV

Honda es una de las mejores opciones para la transmisión en vivo asequible es con el Honda Naranja + Azul paquete, que cuesta $ 33 por el primer mes de servicio ($ 65,99 por mes posterior). El paquete incluye NBC. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de televisión local.

Los fanáticos de la NFL pueden agregar el Deportes adicionales paquete a su plan por $11 adicionales al mes para obtener acceso a la red NFL RedZone.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir juegos de la NBA en el Día de MLK en NBC. El servicio presenta cuatro de las redes que transmiten juegos de postemporada, incluidas FOX, ESPN, ABC y CBS (Fubo no incluye NBC), mientras que tiene canales adicionales para análisis, como NFL Red Zone. Incluso tiene más de 100 canales de televisión en vivo para transmisión sin cables. El transmisor ofrece una Prueba gratuita de 7 días para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

Desde $89,99/mes, Hulu + TV en vivo es una excelente opción para transmitir canales en vivo de la NBA el Día de MLK con acceso a NBC, junto con más de 95 canales más, así como acceso a originales exitosos en Disney+, Hulu y ESPN Unlimited.

El lunes 19 de enero, los juegos del Día de la NBA en MLK de 2026 se transmitirán en vivo y en vivo por Pavo real y NBC a partir de la 1 p.m. ET/10 a.m. PT. Sin embargo, la mejor manera de ver el juego en línea sin cable es con DirectTV.