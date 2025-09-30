Cómo ver Packers-Lions gratis en vivo en Tubi Acción de Gracias 2025

Tubería está entrando nuevamente en la acción de la parrilla con la empresa matriz Fox Corp.

Tubi, el servicio de transmisión gratuito y respaldado por anuncios, transmitirá el Día de Acción de Gracias NFC North Showdown de este año, enfrentando a Green Bay Packers contra los Detroit Lions, vive en 4K gratis.

El NFLLa «Celebración de Acción de Gracias de John Madden» anual «comienza el jueves 27 de noviembre a la 1 pm ET. El juego Packers-Lions estará disponible en Fox Broadcasting, en el Fox Sports SPP, Fox Deportes, Fox One (a través de la suscripción o la autenticación del proveedor de televisión de pago) y TUBI. La transmisión en vivo del juego Tubi contará con publicidad local de las estaciones de Fox. El juego del Día de Acción de Gracias del año pasado en Fox, en el que los Dallas Cowboys derrotaron a los Gigantes de Nueva York por un puntaje de 27-20, fue el Juego de la NFL de la temporada regular más vistente de 2024 con un promedio de 38.8 millones de espectadores.

Tubi también transmitió en vivo el Super Bowl 2025, que se transmitió en Fox, de forma gratuita. Además de entregar tEl Super Bowl más transmitió hasta la fecha con más de 24 millones de espectadores únicos. En la programación del día del juego, Fox Sports y Tubi establecieron un récord con 13.6 millones de audiencia diminuta promedio y 15.5 millones de audiencia máxima durante el juego.

En junio, Tubi anunció que ahora tiene más de 100 millones de usuarios activos mensuales. El servicio promociona una colección de casi 300,000 películas y episodios de televisión en los Estados Unidos, incluida una colección de originales, todo disponible de forma gratuita, con anuncios. Fox Corp. adquirió Tubi en 2020.

En la foto de arriba: Josh Jacobs (No. 8) de los Green Bay Packers en acción contra los Leones de Detroit en Lambeau Field el 7 de septiembre de 2025 en Green Bay, WISC.