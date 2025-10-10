Cómo ver Ohio State vs.Illinois en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Aunque Illinois está ascendiendo entre los Diez Grandes, el equipo enfrenta una batalla cuesta arriba contra el poderoso Ohio State por la cima de la conferencia. Sin embargo, los Buckeyes están actualmente invictos, mientras que los Illini solo tienen una derrota durante la temporada contra los Indiana Hoosiers en la Semana 4. ¿Puede Illinois continuar el repunte o Ohio State permanecerá invicto?

El sábado 11 de octubre, podrás ver a los Ohio State Buckeyes (5-0), número uno del ranking, enfrentarse al Illinois Fighting Illini (5-1), número 17 del ranking, en el Memorial Stadium de Champaign, Illinois. El inicio comienza a las 12 p.m. ET/9 a.m. PT, mientras el juego se transmite por Zorro.

¿Quieres ver el juego en línea? Fox es una red disponible a través de Honda azul.

Ahora mismo, Honda azul Tiene hasta la mitad de descuento durante el primer mes de servicio. El paquete de transmisión viene con Fox para el juego Ohio State vs.Illinois, mientras que Honda azul viene con otras cadenas, como ABC y NBC (en mercados selectos), así como Bravo, Cartoon Network, Discovery Channel, E!, Fox DeportesFX, Fox News, MSNBC, NFL Network, National Geographic, SYFY, TLC, USA Network, A&E, AMC, BBC America, BET, CNN, Comedy Central, Food Network, Fuse, HGTV, History Channel, IFC, Lifetime, Nick Jr., QVC, TBS, TNT, Travel Channel, Vice y muchos otros canales.

Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales dependen de su mercado de televisión local. Obtenga más información sobre los precios de suscripción de Sling aquí.

Todos los planes de Sling tienen TV en vivo a través de Internet, películas y programas de TV a pedido, 50 horas de almacenamiento DVR en la nube y hasta tres transmisiones en dispositivos (como televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y navegadores web) al mismo tiempo.

El sábado 11 de octubre, podrás transmitir en vivo el Ohio State Buckeyes contra Illinois luchando contra Illinicon una hora de inicio de 12 p.m. ET/9 a.m. PT en Fox con Honda azulabajo: