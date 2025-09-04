Cómo ver NFL Network en línea, juegos en vivo, fútbol, ​​destacados

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El nuevo NFL La temporada está aquí con equipos que compiten para ganar, llegar a los playoffs y avanzar al Super Bowl LX en el estadio de Levi en Santa Clara, California, en febrero de 2026. Aunque la mayoría de los juegos de temporada regular se transmiten en NBC, ABC, ESPN, CBS y Fox, los juegos internacionales Red de la NFL.

Para la NFL Network, los juegos comienzan durante la semana 4 con los Minnesota Vikings enfrentándose a los Pittsburgh Steelers en Croke Park en Dublín, Irlanda, el domingo 28 de septiembre, con un inicio a las 9:30 a.m. ET/6: 30 AM PT. Mira el horario completo de los juegos de la red de la NFL aquí.

Además de los juegos en vivo, NFL Network también presenta noticias, análisis, comentarios, aspectos destacados, programación original y más. Mientras tanto, la mayoría de los Juegos Internacionales de la NFL se transmiten en NFL Network, así como transmisión en NFL+Entonces, si quieres atrapar juegos, hay varias formas de ver en línea.

Afortunadamente, incluso sin cable, no tiene que perderse ninguna de las acciones. Puede acceder a estos juegos internacionales en una serie de plataformas de transmisión, incluidas Directv, Fubo, TV Sling y Hulu + TV en vivo. Todos estos servicios (con la excepción de Sling) ofrecen pruebas gratuitas que puede usar para transmitir juegos de NFL en línea de forma gratuita.

Cómo ver la red de NFL en línea sin cable

Desplácese hacia abajo y consulte las mejores formas de transmitir los juegos de la red de la NFL, a continuación:

Directv

Directv es una de las mejores maneras para que los cortadores de cables accedan en vivo deportes y televisión desde casa. A partir de $ 54.99 para el primer mes de series ($ 89.99/mes después), obtendrá acceso al paquete de elección del streamer para los juegos de temporada regular de la NFL en NFL Network. El servicio también incluye NBC, ABC, ESPN, CBS y Fox para juegos.

TV Sling

Honda es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el Azul honda Paquete a partir de $ 50.99/mes. El paquete incluye NFL Network para juegos, análisis, comentarios, aspectos destacados y más. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de TV local.

Además, los fanáticos de la NFL pueden agregar el Sports Extra Paquete a su plan para $ 11/mes adicionales para obtener acceso a la red Redzone de la NFL.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir juegos de temporada regular de la NFL porque es la más completa. El servicio cuenta con NFL Network, así como las otras redes que transmiten juegos, incluidos NBC, ABC, CBS, Fox y ESPN, mientras que tiene canales adicionales para el análisis, como la zona roja de la NFL. Incluso tiene más de 230 canales de TV en vivo para transmisión sin cable. El streamer ofrece un Prueba gratuita de 7 días Para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

A partir de $ 82.99/mes, Hulu + TV en vivo Es una excelente opción para los juegos de la NFL en vivo de canales con acceso a NFL Network, junto con más de 90 canales, como NBC, ABC, ESPN, CBS y Fox, así como acceso a los originales de HIT en Disney+, Hulu y ESPN+.

NFL

Para los fanáticos de la NFL, el NFL+ El servicio de transmisión es imprescindible. Cuenta con todos los juegos en redes de transmisión y cable, incluida NFL Network, durante la temporada regular, postemporada, pretemporada e incluso el Super Bowl. Transmite 24 horas de todo la NFL a partir de $ 6.99/mes. Obtenga más información sobre NFL+ aquí.

Juegos de la red de la NFL

Durante la temporada 2025-26 de la NFL, solo hay siete juegos transmitidos en NFL Network. Sin embargo, estos son juegos internacionales especiales.