Cómo ver NC State Wolfpack vs. Duke Blue Devils en línea con Sling

Con el 2025-26 NCAA Sazone en pleno apogeo, uno de los juegos de este fin de semana reavita una vieja rivalidad en el estado.

Transmitiendo en ESPN2, puedes ver el NC State Wolfpack (3-0) enfrentarse a los Duke Blue Devils (1-2) en el estadio Wallace Wade en Durham, Carolina del Norte, con un inicio a las 4 PMET/1 PM PT. ¿Quieres ver el juego en línea? ESPN2 es una red disponible a través de Naranja de honda.

Ahora mismo, Naranja de honda Comienza en $ 45.99/mes. El paquete de transmisión viene con ESPN2 para los fanáticos del fútbol universitario, mientras que Naranja de honda Viene con otras redes, como ESPN y ESPN3 (para ABC Sports Simulcasts), para ver aún más juegos durante la temporada de fútbol universitario de la NCAA.

El streamer Naranja de honda Cuenta con más de 30 canales, como Disney Channel, Freeform, MotorTrend, así como A&E, AMC, BBC America, BET, CNN, Comedy Central, Food Network, Fuse, HGTV, History Channel, IFC, Lifetime, Nick Jr., QVC, TBS, TNT, Travel Channel, Vice y otras redes.

Además, Sling ahora tiene pasesEntonces, los suscriptores nuevos pueden obtener acceso a Naranja de honda por un corto período de tiempo. Sin compromisos. Esto es mejor para los deportes, mientras que es una forma súper rápida y conveniente de acceder a la televisión en vivo. Así es como se rompe:

Tenga en cuenta: la disponibilidad de precios y canales depende de su mercado de TV local. Obtenga más información sobre los precios de suscripción de Sling aquí.

Mientras tanto, todos TV Sling Los planes tienen televisión en vivo a través de Internet, películas y programas de televisión a pedido, 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube y hasta tres transmisiones en dispositivos, como televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y navegadores web, al mismo tiempo.

