Cómo ver los playoffs de MLB 2025 en línea, comodín, transmisión, béisbol

El MLB Los playoffs están oficialmente en marcha, con docenas de juegos de postemporada imprescindibles en el calendario.

Los playoffs comienzan con la serie de comodines Los Tigres de Detroit que se enfrentan a los Guardianes de Cleveland en Progressive Field en Cleveland, Ohio. El Juego 1 comienza a la 1:08 PM ET/10 AM PT el martes 30 de septiembre en ESPN.

Los juegos transmitidos a través de ESPN, ESPN2, ABC, FOX, FS1, MLB Red y TBS. Y afortunadamente, no necesitas cable para ver la acción. Una variedad de servicios en vivo de juegos de postemporada, de Fubo, TV Sling, Directv y Hulu + TV en vivo. Mira un Horario completo para los playoffs de 2025 MLB aquí.

A continuación, encontrarás las mejores formas de sintonizar los juegos para que no te pierdas nada.

Directv

A partir de $ 49.99 para el primer mes ($ 84.99 por mes), DirecTV’s Entertainment TV El paquete incluye ESPN, ESPN2, ABC, Fox, FS1, MLB Network y TBS. El plan de nivel de entrada viene con más de 90 canales, DVR de nube ilimitado, transmisiones ilimitadas en su red doméstica, hasta tres corrientes de casa y 90 canales gratuitos adicionales. Obtenga una prueba gratuita de 5 días DirectV aquí.

TV Sling

Access ESPN, ESPN2, ABC, FOX, FS1 y TBS, con una suscripción a Naranja de honda + azul – que cuesta $ 33 por el primer mes de servicio ($ 65.99 por mes después). El paquete le brinda acceso a los mejores canales de cable, programas de televisión y películas a pedido, 50 horas de almacenamiento DVR gratuito y hasta tres transmisiones al mismo tiempo. Para la red MLB, obtenga la honda Deportes Extra por $ 11 adicionales por mes.

Tenga en cuenta: el precio y la disponibilidad de canales varían desde la ubicación hasta la ubicación. Obtenga más información sobre Sling TV aquí.

Hulu

Hulu + TV en vivo Comienza en $ 82.99 por mes y una suscripción le otorga acceso a ESPN, ESPN2, ABC, FOX, FS1, MLB Network y TBS para playoffs de 2025 MLB. Tendrá acceso a más de 95 canales superiores, además de Hulu, Disney+ y ESPN ilimitado con almacenamiento de nube DVR ilimitado. El servicio también le permite transmitir en múltiples dispositivos en casa o en la marcha con hasta dos transmisiones a la vez.

Fubo

Fubo es la opción más completa para transmitir la televisión en vivo, que proporciona acceso a todos los principales canales de cable que incluyen ESPN, ESPN2, ABC, Fox, FS1, MLB Network y TBS. Su paquete de inicio, a $ 54.99 para el primer mes de servicio ($ 84.99 por mes después), incluye 240 canales, un DVR en la nube con espacio ilimitado y una opción de acción familiar que le permite acceder a Fubo en 100 pantallas a la vez en el hogar y tres pantalla a la vez lejos de su hogar.