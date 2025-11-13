Cómo ver los Latin Grammy fuera de EE. UU.: los mejores servicios de VPN

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Lo mejor de la música latina se celebrará la noche del jueves en el Grammy latinos que tendrá lugar el 13 de noviembre en Las Vegas. Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso, Karol G, Fuerza Regida, Chuwi y Marco Antonio Solís se presentarán en el evento de este año, que será presentado por Maluma y Roselyn Sánchez.

La transmisión de tres horas será producida por TelevisaUnivision y se transmitirá a través de las plataformas estadounidenses de TelevisaUnivision, comenzando a las 8 pm ET, precedida por un pre-show de una hora que comenzará a las 7 pm ET.

Dado que los Latin Grammy tienen licencia principalmente para su transmisión en los EE. UU., aquellos que los sintonicen desde fuera de los EE. UU. podrían querer suscribirse a un servicio VPN. Si bien Univision y UniMás están disponibles en partes de América Latina a través de operadores locales, el transmisiones de EE. UU. (incluidas las transmisiones oficiales en vivo vinculadas a las plataformas digitales propiedad de TelevisaUnivision) generalmente tienen restricciones geográficas.

Recomendamos NordVPN, cuyos planes están actualmente en uso.p hasta un 77%% de descuento antes del Black Friday.

Bad Bunny lidera la lista de nominaciones con 12 nominaciones que incluyen reconocimientos a grabación del año, álbum del año y canción del año por su éxito en las listas “debería haber tomado más fotos.” El álbum impulsó su residencia de tres meses en Puerto Rico, que concluyó en septiembre.

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso obtuvo 10 nominaciones, incluyendo grabación del año, álbum del año y canción del año, entre otras. Karol G recibió tres nominaciones incluyendo grabación del año, canción del año y mejor canción tropical, mientras que Fuerza Regida fue nominada a mejor canción regional.

A continuación, consulte los mejores servicios de VPN que puede utilizar para transmitir los Latin Grammy de este año:

NordVPN:

NordVPN es consistentemente la opción más rápida y confiable para transmitir programas de premios y TV en vivo, con miles de servidores de EE. UU. que rara vez se bloquean. Su función SmartPlay elige automáticamente el mejor servidor para la transmisión, lo que reduce el almacenamiento en búfer durante los eventos en vivo. También es una de las VPN más seguras del mercado, lo que la convierte en una elección confiable para los viajeros frecuentes.

ExpressVPN

ExpressVPN es conocido por su interfaz fluida y fácil de usar para principiantes y sus velocidades de conexión casi instantáneas, lo que lo hace ideal para transmisiones en vivo. Tiene uno de los historiales más sólidos en el desbloqueo de plataformas de transmisión sin necesidad de cambiar constantemente de servidor. Con soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana y aplicaciones para casi todos los dispositivos, es una excelente opción para la transmisión por secuencias de configúrelo y olvídese.

$3.49/mes $12.99/mes 73% de descuento Comprar ahora

surftiburon

Surfshark ofrece un rendimiento impresionante por su bajo precio, lo que la convierte en una de las VPN de mejor valor para transmitir los Latin GRAMMY en el extranjero. Admite dispositivos simultáneos ilimitados, por lo que todos en un hogar pueden transmitir desde su propia pantalla. Sus servidores de EE. UU. son consistentemente confiables y su función CleanWeb bloquea anuncios y rastreadores para una experiencia de navegación más fluida.

$1.99/mes $6.59/mes 70% de descuento Comprar ahora

ciberfantasma

CyberGhost está diseñado pensando en la transmisión y ofrece servidores dedicados optimizados específicamente para plataformas como Univision, ViX y otras emisoras de EE. UU. Su interfaz muestra exactamente qué servidores son mejores para la transmisión, lo que hace que la configuración sea extremadamente sencilla incluso para principiantes. Con planes a largo plazo a precios asequibles, es una buena opción para los usuarios que desean facilidad y claridad sobre las funciones técnicas.