Cómo ver los juegos de los Panthers sin cable en 2025

Pesado

Incluso si no tienes cable, todavía hay muchas formas diferentes en las que puedes mirar fácilmente panteras de carolina juegos esta temporada.

Ya sea que solo quieras transmitir un solo juego o estés buscando la forma más económica de ver todos los partidos restantes de esta temporada, aquí tienes un resumen de las mejores opciones:

Nota: Heavy puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio en esta página.

Semana 15: en New Orleans Saints (Fox)

Domingo 14 de diciembre, 4:25 p. m., hora del este

En el mercado

🏆 Nuestra mejor opción: zorro uno (prueba gratuita de 7 días)

zorro uno (prueba gratuita de 7 días) 💰 El más barato: NFL+ (ver SOLO en teléfono y tableta)

NFL+ (ver SOLO en teléfono y tableta) ✂️ Los sustitutos de cables:

Fuera del mercado

Canadá e internacional

Semana 16: vs Tampa Bay Buccaneers (Fox)

Domingo 21 de diciembre, 1:00 p. m., hora del Este

En el mercado

🏆 Nuestra mejor opción: zorro uno (prueba gratuita de 7 días)

zorro uno (prueba gratuita de 7 días) 💰 El más barato: NFL+ (ver SOLO en teléfono y tableta)

NFL+ (ver SOLO en teléfono y tableta) ✂️ Los sustitutos de cables:

Fuera del mercado

Canadá e internacional

Semana 17: vs Seattle Seahawks (por determinar)

Domingo 28 de diciembre, hora por determinar

En el mercado

🏆 Nuestra mejor opción: zorro uno (prueba gratuita de 7 días)

zorro uno (prueba gratuita de 7 días) 💰 El más barato: NFL+ (ver SOLO en teléfono y tableta)

NFL+ (ver SOLO en teléfono y tableta) ✂️ Los sustitutos de cables:

Fuera del mercado

Canadá e internacional

Semana 18: en Tampa Bay Buccaneers (TBD)

Domingo 4 de enero, hora por determinar

En el mercado

🏆 Nuestra mejor opción: zorro uno (prueba gratuita de 7 días)

zorro uno (prueba gratuita de 7 días) 💰 El más barato: NFL+ (ver SOLO en teléfono y tableta)

NFL+ (ver SOLO en teléfono y tableta) ✂️ Los sustitutos de cables:

Fuera del mercado

Canadá e internacional

Cómo ver los juegos de los Panthers lo más baratos posible

En el mercado

Puede mira aquí para ver qué juegos locales hay en tu mercado. Los juegos en horario estelar siempre se consideran «en el mercado».

Si su objetivo es ver todos los partidos de los Panthers al menor costo total posible, aquí está nuestra recomendación paso a paso sobre qué hacer:

Eso es todo. Dependiendo de las pruebas gratuitas que tengas disponibles, eso cuesta entre $ 0 y $ 20 para ver todos los juegos restantes de los Panthers.

También tenga en cuenta: puede regístrate en NFL+ por sólo $7 al mes y mira todos los partidos de los Panthers en el mercado y en horario estelar. Sin embargo, solo puedes ver juegos en vivo desde tu teléfono o tableta. Se bloquearán (hasta que estén disponibles como repeticiones) en tu TV o PC.

Fuera del mercado

Si los Panthers juegan fuera de tu mercado, aquí tienes una guía paso a paso para ver todos los partidos por el menor precio posible:

Matricularse en Boleto del domingo de la NFL para ver todos los partidos fuera del mercado que no sean en horario estelar. Estaba a la venta, pero desafortunadamente ahora ha vuelto a subir a $150 por el resto de la temporada.

Debido a que los Panthers ya no tienen juegos en horario estelar, Sunday Ticket es todo lo que necesita para ver todos los juegos restantes fuera del mercado.

Canadá e internacional

Esto es bastante simple: si vives fuera de los Estados Unidos (excluyendo China), puedes registrarte para Pase de juego de la NFL en DAZN y mira todos los partidos de la NFL en vivo.

el precio depende de tu pais.

Cómo ver los juegos de los Panthers con la menor cantidad de servicios de transmisión posible

En el mercado

Si no le preocupa tanto el precio y simplemente desea minimizar la cantidad de servicios de transmisión en los que se registra, regístrese en uno de estos:

Todos estos le darán acceso a docenas de canales de televisión en vivo, incluidos CBS, NBC y Fox en la mayoría de los mercados, así como ESPN. Si estás en el mercado, eso te dará todos los juegos restantes de los Panthers.

Todos estos servicios de transmisión ofrecen ofertas para el primer mes y hay pruebas gratuitas de Fubo, DirecTV Stream y YouTube TV disponibles si desea mezclar y combinar para reducir un poco el precio total.

Pero si simplemente quieres un servicio para el resto de la temporada, iríamos con fubo.

Fuera del mercado

Para los fanáticos fuera del mercado, esta opción no es realmente diferente a la anterior. Todavía necesitarás Boleto del domingo de la NFL para todos los juegos fuera del horario estelar que se televisan por CBS o Fox.

Eso le dará todos los juegos restantes de los Panthers esta temporada fuera del mercado.