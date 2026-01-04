Cómo ver los Critics Choice Awards en vivo en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.
La temporada de premios está oficialmente en pleno apogeo. el 31 Premios de elección de la crítica comienza el domingo por la noche con controlador de chelsea regresando como anfitrión.
La ceremonia se transmitirá en vivo por The CW a partir de las 4 p.m. PT/7 p.m. ET, continuando la reciente asociación de la cadena con la Critics Choice Association después de que el programa pasó décadas en cable. La medida ha hecho que los premios sean mucho más fáciles de transmitir, con varios servicios de transmisión de TV en vivo que transmiten afiliados locales de CW en todo el país. La mejor manera para que los cortadores de cable sintonicen el programa es en DirectTV, Hulu + TV en vivo y Fubo TV.
“Sinners” llega a la ceremonia con más nominaciones. La película de terror que cambia el género cuenta con 17 nominaciones, incluyendo mejor película, director para Ryan Coogler, actor para Michael B. Jordan, actriz de reparto para Wunmi Mosaku y una serie de menciones artesanales en cinematografía, diseño de producción, vestuario, edición, efectos visuales, sonido y peinado y maquillaje. Le sigue de cerca “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, con 14 nominaciones, incluidas cuatro menciones de actuación. Al mismo tiempo, “Frankenstein” y “Hamnet” obtuvieron 11 nominaciones cada una, solidificando el nivel superior de contendientes que combinan fuerza de estudio con prestigio de autor.
Los ojos también estarán puestos en Timothée Chalamet, nominado en la categoría de actor principal por su papel en “Marty Supreme”. El actor de 30 años se llevó a casa el premio al Actor Destacado del Año en el Festival de Cine de Palm Springs el sábado por la noche. La actriz de reparto también puede ser una de las categorías más importantes de la noche, con Ariana Grande por “Wicked: For Good” y Teyana Taylor por “One Battle After Another”, ambas principales contendientes. Incluso Inga Ibsdotter Lilleaas (“Valor sentimental”) tiene la oportunidad de echar a perder.
