Cómo ver la transmisión en vivo en línea del especial Rob Reiner de CBS

CBS rendirá homenaje a Rob Reiner y su legado en un nuevo especial que se transmitirá el domingo por la noche.

Titulado “Rob Reiner – Escenas de una vida”, el tributo de una hora se transmitirá el domingo 21 de diciembre a las 8:30 pm ET / 8:00 pm PT en CBS News y se transmitirá simultáneamente en Supremo+. Para los espectadores que prefieren paquetes de TV en vivo, servicios como Hulu + TV en vivo, Fubo y DirectTV Todos transmiten CBS en la mayoría de los mercados y transmitirán el tributo en vivo.

Producida por CBS News, “Scenes From a Life” celebrará la carrera y el impacto cultural de Reiner, trazando su viaje desde el estrellato de las comedias hasta uno de los creadores de éxitos más confiables de Hollywood. Amigos y colaboradores, incluidos Kathy Bates, Annette Bening, Albert Brooks, Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Jerry O’Connell y Mandy Patinkin, compartirán nuevas entrevistas que reflexionarán sobre el trabajo y la influencia de Reiner, mientras que imágenes de archivo revisarán sus propias palabras a lo largo de décadas de conversaciones de CBS News, incluida su reunión final con Lesley Stahl en “60 Minutes” a principios de este otoño.

El especial también revisará títulos definitorios de la filmografía de Reiner, incluidos “La princesa prometida”, “Cuando Harry conoció a Sally”, “Misery”, “This Is Spinal Tap”, “The American President” y “Stand by Me”, junto con su destacado trabajo como Meathead en “All in the Family”.

CBS se apresuró a reunir el tributo tras la noticia de la muerte de Reiner. Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre. Su hijo Nick Reiner ha sido arrestado en relación con las muertes.

Una nota del editor de CBS confirma que “Scenes From a Life” reemplazará la programación previamente anunciada en la programación dominical de la cadena. Para espectadores sin cable, Paramount+ con Showtime sigue siendo la forma más fácil de ver el especial en vivo.