«Las verdaderas amas de casa de Salt Lake City«Regresa para su sexta temporada con más momentos helados, confrontaciones acaloradas y un crossover con la próxima temporada de» Bajo Deck Down Under «.

El primer episodio se estrena en Bravo el martes 16 de septiembre, con nuevos episodios que se transmiten semanalmente. Sin embargo, la mejor manera para que los cortadores de cable transmitan la nueva temporada es Slingtv usando su Honda Blue Plan, que actualmente ofrece $ 25.50 para el primer mes: la mitad de la mitad de su precio típico de $ 50.99. Bravo está incluido en Naran y naranja de Sling TV Paquete por $ 33 para el primer mes e incluye redes adicionales como ESPN, CNN, HGTV, TBS, MSNBC y más de 50 opciones de canales.

Después de la cena explosiva durante el final de la temporada 5, donde las mujeres simbólicamente «quemaron» sus quejas entre ellas, la nueva temporada promete ofrecer más recibos, plazos y capturas de pantalla a medida que las mujeres navegan por nuevos problemas dentro de su grupo de amigos fracturados y su vida personal.

Los miembros del reparto que regresan de la temporada anterior incluyen a Lisa Barlow, Mary Cosby, Heather Gay, Angie Katsanevas, Meredith Marks, Bronwyn Newport y Whitney Rose. A las amas de casa también se unirán a un amigo que regresa al espectáculo Britani Bateman.

En la temporada 6, los fanáticos pueden esperar que surjan nuevas tensiones entre los nuevos mejores amigos Cosby y Katsanevas, así como otra batalla de amistad entre Barlow y Newport, quienes aparentemente se enfrentan en un evento desde el trailer. Los Barlows están experimentando problemas matrimoniales, junto con Newport, que también está experimentando problemas de relación con su esposo y su madre. En cuanto al resto de las mujeres, las tensiones son altas y las amistades continúan siendo probadas durante la nueva temporada.

Aunque «The Real Housewives of Salt Lake City» se transmite en Bravo, los espectadores aún pueden mantenerse al día con las amas de casa en los streamers de televisión en vivo como Sling TV.

