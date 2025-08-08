Cómo ver la transmisión en línea ‘Outlander’ Prequel ‘Blood of My Blood’

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

«Forrazo: Blood of My Blood «, la nueva serie de precuelas» Outlander «, lanza su primer episodio el 8 de agosto. Los suscriptores pueden ver el primer episodio en StarzEl canal de cable premium a las 8:00 pm ET/PT y transmitirlo Starz.com a la medianoche. Aquellos que no se suscriben directamente a Starz también pueden transmitirlo en el complemento de Starz en Amazon Prime o Hulu. Los nuevos episodios lanzarán cada viernes posterior para la carrera de 10 episodios de la primera temporada.

«Blood of My Blood» se centra en la generación antes de «Outlander». La serie narra las historias de amor de Ellen Mackenzie (Harriet Slater) y Brian Fraser (Jamie Roy), y Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) y Julia Moriston (Hermione Corfield), que son los padres respectivos de los «Outlander» Jamie Fraser (Sam Heughan) y Claire Randall (CaiCíona Balfe).

Al igual que la serie original, «Blood of My Blood» es un drama de época romántica que tiene lugar a través del tiempo y el espacio. La línea de tiempo de la precuela es vasto, ya que los elementos de la historia se extienden entre Escocia del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial en el Frente Occidental, lo que demuestra el tema fundamental de la franquicia de amor desafiando todas las probabilidades.

«Exuberante, complejo, bellamente disparado y estructurado, esta precuela es una adición emocionante a una franquicia que ha cautivado al público desde el principio», Variedad Crítico de televisión Aramide Tinubu escribió en su reseña. «Las precuelas y las secuelas rara vez se enfrentan al trabajo original. Sin embargo, ‘Outlander: sangre de mi sangre‘es una joya rara, brillante por sí sola. Perfectamente elegido y bien activo, mientras honra el material fuente, el espectáculo conserva todos los hermosos componentes que hacen que «Outlander» sea tan querido, pero se mantiene singularmente por sí solo. Fascinante y detallado, el programa destaca todas las razones por las cuales la primera serie fue tan adictiva en primer lugar, al tiempo que permitió que brille un elenco nuevo «.

«Blood of My Blood» también está protagonizada por Rory Alexander, Seamus McLean Ross, Sam Retford, Brian McCardie, Tony Curran, Ailsa Davidson, Sadhbh Malin, Sara Vickers, Sally Messham y Peter Mullan. El espectáculo es producido por los showrunners de «Outlander» Matthew B. Roberts y Ronald D. Moore junto a Maril Davis y Andy Harries.

Stream «Outlander: Blood of My Blood» en Starz.