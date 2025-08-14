Cómo ver la transmisión en línea del documental de los Chiefs

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

ESPN ha presentado «El reino«Una docuseries de seis episodios que eleva el telón de la búsqueda de alto nivel de Kansas City Chiefs de un tercer título consecutivo del Super Bowl. Dirigido por Kristen Lappas (» Giannis: The Marvelous Journey «,» Press de corte completa «), la serie ofrece a los fanáticos un aspecto íntimo y sin hincapié en la dinastía deportiva sin precedentes.

The Premiere aterriza el jueves 14 de agosto, con los dos primeros episodios que se emiten en horario estelar en ESPN a las 9 pm y 10 pm ET, seguidos inmediatamente por la total disponibilidad a través de la disponibilidad ESPN+ y Disney+. Producido en asociación con Skydance Sports, NFL Films, 2pm Productions, Words + Pictures y Foolish Club Studios, «The Kingdom» navega a través de seis décadas de tradiciones de jefes mientras relatan su fascinante campaña de 2024 a su tercera victoria del Super Bowl.

Desde el episodio inicial titulado «Family Business», la serie profundiza en el viaje del mariscal de campo Patrick Mahomes desde el hijo del atleta Star hasta el ícono de la NFL, estableciendo el tono emocional del histórico ascenso de la franquicia y las expectativas que siguen. En «Don’t Judge», ESPN captura el núcleo emocional del equipo a través del icónico entrenador en jefe Andy Reid, quien comparte con franqueza el apoyo familiar que lo ancla a través de altibajos y mínimos aplastantes. La serie no rehuye la angustia: una escena particularmente conmovedora muestra que Reid se ahoga, diciendo: «Es nuestra vida, y es un juego emocional», mientras que Mahomes, innegablemente frustrado, le pide a la tripulación que «corte las cámaras» después de una actuación aplastante del Super Bowl.

Los espectadores también se les otorga un acceso raro a los jefes‘ hidden archive within Kansas City’s SubTropolis, a subterranean trove of artifacts including 1960s-era playbooks and even a $48.50 game check from 1961. The documentary tackles personal and family vulnerabilities with unflinching honesty as well: Patrick Mahomes opens up for the first time on-camera about his father’s February 2024 DWI arrest, a deeply personal development that weighted En gran medida en el mariscal de campo justo antes del Super Bowl LIX.

Sintonice «The Kingdom» en ESPN+ o Disney+ A partir del 14 de agosto.