Cómo ver la transmisión en línea de la temporada 7 de la temporada 7 de la temporada 7

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Después de una temporada de ruptura de Pavo realLa versión estadounidense de «Love Island» de ITV, The Reality Competition Show se dirige a la villa esta noche para su Reunión de la temporada 7.

Organizada por Ariana Madix y Andy Cohen, la reunión será la primera vez desde el final del mes pasado que todos los isleños de la temporada 7 volverán a estar juntos en una habitación. ¿Quieres ver la reunión de «Love Island» en línea? Esto es lo que necesitas saber.

La reunión de la temporada 7 de «Love Island» se estrena el 25 de agosto a las 9 pm ET en Peacock. A diferencia de Algunos reality shows¿Qué aire en redes de cable como Bravo y E!, «Love Island» se transmite exclusivamente en Peacock, el servicio de transmisión NBCUniversal.

Inicie sesión en su cuenta de pavo real o regístrese desde solo $ 10.99/mes para obtener acceso instantáneo para transmitir la reunión de «Love Island» en línea. Si bien no se transmite en la televisión, Peacock te permite ver el episodio en tu teléfono, computadora portátil, tableta o televisión inteligente (a través de la aplicación Peacock). Puede comenzar y pausar la reunión para ver a pedido, y estará disponible para transmitir después del 25 de agosto también.

La reunión de la temporada 7 de «Love Island» se emitirá como un solo episodio y no como un especial de varias partes como algunas de las otras reuniones de reality show recientes para «Real Housewives» y «The Valley».

Madix, quien fue actualizado de visitar Bombshell a anfitrión completo para la sexta temporada, regresó para la séptima temporada del programa, que una vez más siguió a un grupo de jóvenes aislados en un hermoso destino, donde se esfuerzan por seguir siendo parte de una pareja y potencialmente ganar $ 100,000. Fiji sirvió como el local tropical de esta temporada.

Temporada 7 SAW – Alerta de spoiler – Ganadores Amaya Espinal y Bryan Arenales Aléjate como una nueva pareja con $ 50,000 cada unoY se esperan que brinden a los espectadores una actualización de relación durante la reunión. Otras parejas formadas durante el espectáculo, como Nic Vansteenberghe y Olandria Carthen, Will dar una actualización en su estado actual también.

La temporada 6 del espectáculo de citas de la realidad de pavo real fue el No. 1 Serie original de transmisión más vista en los EE. UU. Durante la semana del 5 al 11 de julio, Bateando 919.1 millones de minutos observados, por luminado. Si bien la temporada 6 se clasificó constantemente en las listas de Luminate desde su debut durante la ventana del 14 al 20 de junio, la semana final fue su semana más grande con mucho, marcando un salto del 61% en la audiencia de la semana anterior y un aumento del 257% de su semana de debut.

«Love Island» originado en el Reino Unido. antes de ramificarse internacionalmente. La primera temporada estadounidense se emitió en 2019, con Arielle Vandenberg sirviendo como anfitriona en las temporadas 1-3. Para sus primeras tres temporadas «Love Island USA«Fue comisionado por CBS; posteriormente fue recogido por Peacock. Las temporadas 4-6 ahora están disponibles para transmitir en Peacock.

¿Cómo puedes ver la temporada 7 de «Love Island USA» si no estás en los Estados Unidos? La mejor manera es instalar una VPN, que le permite falsificar su ubicación y acceder a los servicios de transmisión locales desde cualquier lugar. El mejor servicio VPN disponible es Expressvpnque puede conectarse a una variedad de dispositivos. Si bien normalmente cuesta $ 13/mes, puede ahorrar casi un 50% si se registra para una suscripción anual.

Más, Expressvpn Incluso ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días si no funciona con el servicio de transmisión específico que está buscando.