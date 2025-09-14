Cómo ver la transmisión en línea de 2025 Emmy Awards Live

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

La noche más grande de la televisión está aquí. Los 77 ° Premios Emmy tienen lugar el domingo 14 de septiembre. El espectáculo se transmitirá en vivo en el centro de Peacock Theatre de Los Ángeles el domingo 14 de septiembre a las 8 pm ET/ 5 PM PT en CBS. (La exposición de premios también se está transmitiendo en Paramount+ para algunos suscriptores.)

La alfombra roja comenzará a las 6 pm ET, con un pre-show organizado por Entertainment Tonight, transmitirá en vivo en CBS a partir de las 7 pm ET. Al igual que la ceremonia, esto también estará disponible para transmitir Paramount+.

Celebrado Stand Up Comedian Nate Bargatze será el anfitrión la ceremonia de este año, y se unirá en el escenario por un Larga lista de presentadores como Sydney Sweeney, Stephen Colbert, Tina Fey, Sterling K. Brown, Jenna Ortega y Mariska Hargitay.

Apple TV dominado Los programas nominados de este año Con los éxitos originales «Severance» y «The Studio» liderando los recuentos para la serie de drama y comedia, respectivamente. Mientras tanto, HBO Max lideró la cuenta general de la red en 142, gracias a los programas que incluyen «The Penguin» (el más limitado/antología), «The White Lotus», «The Last of Us» y «Hacks». Eso es de la mejor salida de la salida, 140 en 2022.

Entre los artistas, hacer historia al espectáculo es la estrella de «Matlock» Kathy Bates, quien a los 77 años ahora es la mujer más antigua nominada en la categoría de actriz de drama principal.

En cuanto a los cambios en las reglas, la Academia de Televisión mantuvo grandes cambios a un mínimo este año. El ajuste más significativo se produjo en las categorías de actuación invitada, donde la Org decidió que los artistas que habían sido nominados o ganados en una categoría de plomo o apoyo ya no podían cambiar a uno de los campos invitados en el mismo papel en los años futuros.

También nuevo este año: un cambio en las carreras de dirección, donde «un individuo elegible o el equipo idéntico ahora puede ingresar múltiples logros por categoría si los logros son para diferentes programas». Según la academia, los directores previamente solo podían enviar solo una entrada por categoría.

Transmita los 77º Premios Emmy en vivo en línea en Paramount+.