Cómo ver la transmisión en línea 2025 VMA Live Live

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El VMA están casi aquí.

El programa de premios de MTV, que comienza a las 8 PM ET el domingo por la noche desde el UBS Arena de Nueva York, transmitirá en vivo a través de MTV, MTV2, Bet, Bet His, CMT, CC, Logotipo, Nickelodeon, Paramount Network, TV Land y VH1. Pero la mejor manera para que los cortadores de cable sintonicen la noche llena de música es Paramount+cuyos planes anuales son Actualmente 50% de descuento. Los suscriptores esenciales de Paramount+ esencial no podrán transmitir en vivo, pero tendrán acceso a la demanda el día después del especial.

Lady Gaga es la favorita Este año, después de haber acumulado 12 guiños principales en nominaciones. Las nominaciones de la cantante ganadora del Grammy se dividen entre «Die With a Smile», su dúo con Bruno Mars, que se ha extendido por muchas de las principales categorías generales, y «Abracadabra» de su álbum «Mayhem», que no recogió los noes en cada una de las categorías técnicas. El gran recorrido de nominaciones de Gaga marca la tercera vez que ha sido la principal contendiente para los VMA, después de que previamente lideró la manada al recoger 13 en 2010 y nueve en 2020.

Las docenas de nominaciones de Gaga son seguidas por 11 para Bruno Mars, 10 para Kendrick Lamar, ocho cada uno para Sabrina Carpenter y Rose, y siete para Ariana Grande y The Weeknd. Billie Eilish consiguió seis asentimientos, y Charli XCX recogió cinco nominaciones. En un empate de seis bandas con cuatro nominaciones, cada una son Bad Bunny, Doechii, Jelly Roll, Ed Sheeran, Tate McRae y Miley Cyrus. (Ver aquí para ver la lista completa de nominados).

La ceremonia, organizada por LL Cool J, también contará con una lista de artistas repletos, incluidos Gaga, Jelly Roll, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, Conan Gray, Sabrina Carpenter, Ricky Martin, Busta Rhymes, J Balvin con DJ Snake, Alex Warren y Sombr. Mariah Carey también subirá al escenario como el Premio Video Vanguard Premio del Video Vanguard.

Transmitir los VMA 2025 en Paramount+.