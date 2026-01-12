Cómo ver la temporada 2 en línea de forma gratuita

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Aunque han pasado apenas 10 años desde el final de la primera temporada de «El gerente nocturnoEn marzo de 2016, se lanzó la exitosa serie británica de suspenso y espías basada en la novela del mismo nombre de John le Carré. de vuelta para la segunda temporada.

Saldrá los domingos hasta el final de temporada el 1 de febrero “.El gerente nocturno” regresa con episodios semanales en Vídeo principal sólo para suscriptores. La segunda temporada tiene seis episodios en total.

Para la segunda temporada, “El gerente nocturno” sigue a Jonathan Pine (Tom Hiddleston) está en una nueva misión, pero esta vez en Colombia intentando infiltrarse en un peligroso traficante de armas, Teddy Dos Santos (Diego Calva). La serie también está protagonizada por Olivia Colman, Camila Morrone, Paul Chahidi, Hayley Squires, Indira Varma, Kirby Howell-Baptiste, Slavko Sobin y otros.

Puede Transmita la segunda temporada de “The Night Manager” semanalmente en Prime Video los domingos hasta el final de la temporada el 1 de febrero. Pero mientras tanto, mira el avance de la segunda temporada a continuación:

Además, Prime Video tiene la primera temporada de “The Night Manager”para que puedas ponerte al día antes de ver la nueva temporada.