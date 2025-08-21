Cómo ver la temporada 2 de ‘Peacemaker’ en línea, DC Studios Streaming

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Después del éxito del director James Gunn‘s «Superhombre«Este verano, Warner Bros. y DC Studios está en rollo con nuevas películas y programas de televisión. Y ahora, la segunda temporada de «Pacificador«Comienza el jueves 21 de agosto a las 9 pm ET/PT.

Si quieres verlo en línea, «Peacemaker» transmite HBO Max. Los nuevos episodios caen todos los jueves al mismo tiempo hasta su final de temporada el 9 de octubre.

Cómo ver ‘Peacemaker’ en línea

Mientras HBO Max No ofrece una prueba gratuita, el servicio de transmisión comienza en $ 9.99/mes para el plan con anuncios. Para ir sin anuncios, los precios aumentan a $ 15.99/mes o $ 19.99/mes para programación sin publicidad en 4K Ultra HD. Sin embargo, puedes conseguir HBO Max Bundle con Hulu y Disney+ a partir de $ 16.99/mes.

Regístrese para ver «Peacemaker» en línea, junto con otros programas de televisión, como «The Penguin», «The Gilded Age», «Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV», «Hacks» y «Curb Your Enthusiasm» y las películas exitosas, como «Barbie», «Iron Claw», «The Zone of Interest», «Wonka» y «Priscilla». Puede acceder a los deportes en vivo para ligas profesionales, como NHL, MLB y MotoGP, así como en vivo de CNN de CNN.

Mientras tanto, HBO Max está disponible para ver en línea a través de Directv Ultimate Paquete A partir de $ 84.99 para el primer mes de servicio ($ 119.99/polilla después) con las ofertas actuales del servicio de transmisión. Puede obtener dos meses de HBO Max cuando lo agregue a DirecTV. Obtenga más información sobre Directv Stream y HBO Max aquí.

Creado por el showrunner James Gunn, la segunda temporada de «Peacemaker» sigue a Peacemaker (John Cena) Descubrir una dimensión alternativa a través del universo de bolsillo donde la mejor versión de él vive y prospera. Pero, debe enfrentar su pasado, si quiere vivir para el futuro.

La serie también está protagonizada por Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Tim Meadows, Michael Rooker y otros.

Mira «Peacemaker» a partir del jueves 21 de agosto a las 9 pm ET/PT en HBO Max. Mientras tanto, mira el trailer de la segunda temporada, a continuación: