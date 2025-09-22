Cómo ver la serie de anime y las películas en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Una de las películas más grandes de 2025 es «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba – La película: Infinity Castle ”con más de $ 555 millones en la taquilla mundial. Todavía es un atractivo para los cines con más y más personas que descubren el anime, especialmente con Channing Tatum como parte del elenco de voz de Dived Inglemed.

Sin embargo, si eres nuevo en la serie «Demon Slayer», o simplemente quieres ponerte al día con el anime antes de ver la nueva película, te tenemos cubierto. Hay cuatro temporadas de episodios de televisión para ver antes de la película, mientras que se esperan la segunda y tercera parte de la película épica para su lanzamiento en algún momento en 2027 y 2029, respectivamente.

Pero en este momento, a partir de este artículo, los 63 episodios de «Demon Slayer» están disponibles para Transmitir en Crunchyroll Solo para suscriptores.

Si no eres un suscriptor, Crunchyroll ofrece a los nuevos suscriptores una prueba gratuita de 14 días Para probar el servicio antes de comprometerse con un plan de servicio mensual, que comienza en $ 7.99/mes. Los suscriptores obtienen acceso al anime sin anuncios, CrunchyrollLa biblioteca masiva, nuevos episodios de series populares poco después de transmitirse en Japón, un 5% de descuento en productos seleccionados de la piedra Crunchyroll y otras ventajas.

Además, Crunchyroll es un complemento de canales para suscriptores de videos prime por los mismos precios.

Aquí está Cómo mirar La serie en orden, antes de ver la película:

«Demon Slayer»: Temporada 1 – «Tanjiro Kamado, inquebrantable arco de resolución» (2019)

«Demon Slayer»: Temporada 2-«Arco del Distrito de Tren Mugen Train y Distrito de Entretenimiento» (2021-22)

«Demon Slayer»: Temporada 3 – «Swordsmith Village Arc» (2023)

«Demon Slayer»: Temporada 4 – «Arco de entrenamiento de Hashira» (2024)

«Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle» (2025)

Siguiente en la serie:

«Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle 2»

«Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle 3»

¿Quieres transmitir en línea? Todos los episodios de «Demon Slayer» son Stesorable en Crunchyroll. Por el momento, no está claro cuándo «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – La película: Infinity Castle» estará disponible para transmitir en casa.

Obtenga más información sobre Los planes de Crunchyroll, las ventajas de suscriptores y la disponibilidad de títulos aquí.