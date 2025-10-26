Cómo ver la Semana 8 de la NFL sin cable

Getty

La semana 8 marca un punto de inflexión crucial para tanto el Cuervos de Baltimore y el Osos de chicago mientras se enfrentan en el M&T Bank Stadium el 26 de octubre. Patada inicial esta establecido para la 1 p. m., hora del Este en CBS y Supremo+.

Los Bears ingresan al enfrentamiento en un juego de cuatro racha ganadora detrás del mariscal de campo Caleb Williamssentado en 4-2. Mientras tanto, los Ravens buscan romper una racha de cuatro derrotas consecutivas y recuperar el impulso después de un tramo difícil.

Sin embargo, el Cuervos Los planes sufrieron otro golpe cuando Lamar Jackson fue descartado con una lesión en el tendón de la corva. Su ausencia no sólo afecta el domingo juego, pero también ha provocado una mirada más profunda por parte de la liga sobre cómo Baltimore manejó su informe de lesiones antes de la Semana 8.

Los fanáticos que deseen ver el juego sin cable pueden transmitirlo gratis a través de Transmisión de DIRECTVque ofrece una prueba gratuita de cinco días incluido CBS y más de 90 canales en vivo. Otras opciones incluyen Paramount+, dónde nuevos usuarios puedes registrarte gratis siete días ensayo, y fuboTV, que ofrece la lista completa de NFL transmisiones.

La NFL investiga a Baltimore por el informe de lesión de Lamar Jackson

La última vez (y única) Tyler Huntley fue titular en lugar de Lamar Jackson contra los Bears, orquestó una serie ganadora en 2021. Los Ravens necesitan que lo vuelva a hacer para salvar su temporada 2025 pic.twitter.com/BFDjMQF4hm —Kevin Oestreicher (@koestreicher34) 25 de octubre de 2025

La NFL ha abierto una investigación sobre cómo los Baltimore Ravens manejaron sus informes de jackson Practique la participación antes del juego de la Semana 8. Inicialmente, el equipo incluyó a Jackson como participante de pleno derecho durante viernes práctica pero Más tarde cambió su estado a “limitado.”

“TLa liga investigará esto.» El portavoz de la NFL Brian McCarthy dijo a los periodistas el sábado, vía ESPN. “La liga revisa cualquier asunto que involucre un cambio a un del jugador estado.”

En un comunicado, los Ravens dijeron: “Lamar Jackson estuvo presente y participó plenamente en toda nuestra práctica del viernes. Tras una evaluación adicional hoy y después de consultar con la oficina de la liga, porque Lamar no realizar repeticiones iniciales en la práctica, actualizamos nuestro informe para reflejar su participación en la práctica..”

Según ESPN, una fuente confirmó que Jackson dirigió el equipo de exploración durante viernes sesión en lugar de hacer repeticiones con los principiantes. bajo el NFL política de informe de lesiones, un jugador que participa en ejercicios individuales o trabajo de equipo de exploración debido a razones médicas debe ser listado como un “participante limitado.”

La política establece: “La participación en el equipo de ojeadores, por extensa que sea, de un jugador cuyas repeticiones normales serían con el titular de no ser por su condición médica, no alteraría el del jugador designación adecuada como ‘participación limitada.‘”

si los cuervos se encuentran De haber violado esta regla, el equipo podría enfrentar una multa u otra disciplina de la liga.

Probabilidades, predicciones y qué esperar de Bears vs Ravens

A pesar de haber sido golpeado detrás de la línea en el 50% de sus acarreos esta temporada, Derrick Henry tiene un promedio de 1.4 yardas antes de contacto por acarreo, el sexto mayor entre los RB (mínimo 50 acarreos). Se enfrentará a una defensiva de los Bears que permitirá 2.0 yardas antes del contacto, la segunda mayor cantidad en la NFL. Aliméntalo. 👑 pic.twitter.com/lJIJ1R9UhR — Nación de los Cuervos 𝙇𝙄𝙑𝙀 (@LIVERavenNation) 26 de octubre de 2025

Sin Jackson, los Ravens (1-5) dependerán del mariscal de campo suplente Tyler Huntley para liderar la ofensiva contra un equipo de Chicago que ha sido uno de los NFL más caluroso de las últimas semanas. Los Bears (4-2) vienen de una victoria 26-14 sobre los Santos de Nueva Orleans y ha promediado 25,3 puntos por partido durante su racha de cuatro victorias consecutivas.

De acuerdo a Línea deportiva probabilidades de consenso, Baltimore ingresa al enfrentamiento como favorito por 2.5 puntos, con el over/under establecido en 45 puntos, por debajo de la línea inicial de 49,5.

corriendo de regreso D’André Swift ha promediado 7.1 yardas por acarreo con un touchdown en sus últimos dos juegos y podría desafiar a una defensiva de los Ravens que ha tenido problemas para detener la carrera. chicago La defensa, que permite 350 yardas por juego, puede tener éxito contra una ofensiva de Baltimore que ocupa el puesto 31 en tasa de pérdidas de balón.

El modelo de proyección SportsLine predice un juego cerrado, dando a los Bears un 59% de posibilidades de cubrir la diferencia.. Final Predicción de puntuación: Ravens 26, Bears 24.