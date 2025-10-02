Cómo ver la pretemporada 2025 de la NBA en línea sin cable, en vivo gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El NBA La pretemporada comienza con una rivalidad de la Conferencia Este, con docenas de juegos para ver, antes de la temporada regular que comienza el martes 21 de octubre. Los 76ers de Filadelfia se enfrentan a los Knicks de Nueva York en Etihad Arena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El juego comienza a las 12 pm ET/9 am PT el jueves 2 de octubre de NBA TELEVISOR.

Los juegos se transmiten en NBA TV, ESPN, ESPN2 y NBC, mientras que los juegos seleccionan en vivo en Pavo real. Y afortunadamente, no necesitas cable para ver la acción. Una variedad de servicios en vivo de juegos de pretemporada, de Fubo, TV Sling, Directv, Hulu + TV en vivo y Pavo real. Mira un Horario completo para la pretemporada de la NBA de 2025 aquí.

A continuación, encontrarás las mejores formas de sintonizar los juegos para que no te pierdas nada.

Directv

A partir de $ 49.99 para el primer mes ($ 84.99 por mes), DirecTV’s Entertainment TV El paquete incluye NBA TV, ESPN, ESPN2 y NBC. El plan de nivel de entrada viene con más de 90 canales, DVR de nube ilimitado, transmisiones ilimitadas en su red doméstica, hasta tres corrientes de casa y 90 canales gratuitos adicionales. Obtenga una prueba gratuita de 5 días DirectV aquí.

TV Sling

Access ESPN, ESPN2 y NBC, con una suscripción a Naranja de honda + azul – que cuesta $ 33 por el primer mes de servicio ($ 65.99 por mes después). El paquete le brinda acceso a los mejores canales de cable, programas de televisión y películas a pedido, 50 horas de almacenamiento DVR gratuito y hasta tres transmisiones al mismo tiempo. Para la televisión de la NBA, consigue la honda Deportes Extra por $ 11 adicionales por mes.

Tenga en cuenta: el precio y la disponibilidad de canales varían desde la ubicación hasta la ubicación. Obtenga más información sobre Sling TV aquí.

Hulu

Hulu + TV en vivo Comienza en $ 82.99 por mes y una suscripción le otorga acceder a NBA TV, ESPN, ESPN2 y NBC para la pretemporada de la NBA de 2025. Tendrá acceso a más de 95 canales superiores, además de Hulu, Disney+ y ESPN ilimitado con almacenamiento de nube DVR ilimitado. El servicio también le permite transmitir en múltiples dispositivos en casa o en la marcha con hasta dos transmisiones a la vez.

Fubo

Fubo es la opción más completa para transmitir la televisión en vivo, brindando acceso a todos los principales canales de cable que incluyen NBA TV, ESPN, ESPN2 y NBC. Su paquete de inicio, a $ 54.99 para el primer mes de servicio ($ 84.99 por mes después), incluye 240 canales, un DVR en la nube con espacio ilimitado y una opción de acción familiar que le permite acceder a Fubo en 100 pantallas a la vez en el hogar y tres pantalla a la vez lejos de su hogar.

Nbcuniversal

Puede comprar acceso a Peacock para NBA en NBC Juegos que comienzan en $ 10.99/mes para el plan con anuncios, o $ 109.99/año cuando se registra para un suscripción anual aquí. Además, puede ser gratuito por $ 16.99/mes, o $ 169.99/año para el plan anual.

Aparte del NBA en NBC Juegos, Pavo real es el hogar de otras ligas deportivas, incluidas las Liga de estrenoPGA, NASCAR, IMSA, Big Ten Football, WWE y más. También es donde puedes encontrar películas exitosas y programas de televisión, como «Terrifier 3«» El esquema fenicio «,» Drop «,» Lisa Frankenstein «», «Love Island USA«» Bel-air «,»Los traidores«» El asesino «,» Sr. Retroceso ”y otros.