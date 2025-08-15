Cómo ver la película de superhéroes en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Una de las películas más grandes del verano ahora está disponible para ver en línea. «Superhombre«HISE las expectativas con más de $ 583 millones Camina de taquilla mundial. Si te perdiste la nueva película de superhéroes cuando se estrenó en los cines en julio, ahora puedes verla en casa.

«Superman» en 4K Ultra HD está disponible para alquilar por $ 24.99, o comprar por $ 29.99 en línea en Video principal, Apple TV y otras plataformas de video a pedido.

Tenga en cuenta: si opta por alquilar la película, tendrá acceso a ella durante 30 días. Y una vez que lo inicies, solo tendrás 48 horas para terminarlo.

Mientras tanto, «Superman» también Lanzamiento en DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD A partir de $ 19.95 (reg. $ 24.99) en Amazon. Warner Bros. Pictures anunció que la fecha de lanzamiento de medios físicos es el martes 23 de septiembre, por lo que está disponible para preordenar en este momento. Después de reservar, el gigante minorista le enviará una notificación por correo electrónico cuando el lanzamiento se enviará a su hogar.

Fotos de Warner Bros. Hacer un pedido ‘Superhombre’ Fecha de lanzamiento: 23 de septiembre

En cuanto a la película en sí, Variedad El crítico de cine Owen Gleiberman lo elogia como «James Gunn«El reinicio energizado», mientras que es «ganar lo suficiente como para canalizar el espíritu de los cómics», En su revisión. «El Superman ligeramente cachorro de David Corenswet irradia una alegría en lo que está haciendo, pero está lejos de ser invencible. Eso le da a la película emocional», continúa.

Además, las otras series en el universo cinematográfico, incluidos «criaturas comandos» y «pacificador» son transmitible en HBO Max.

«Superman» está dirigida por James Gunn y sigue a Superman (David Corenswet) atrapado en medio de un conflicto en el extranjero, así como un conflicto en el país con el multimillonario tecnológico Lex Luthor (Nicholas Hoult). La película también está protagonizada por Rachel Brosnahan, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced y otros.

Mira «Superman» en Video principal o Apple TV. La película de superhéroes está disponible para alquilar en 4K Ultra HD por $ 24.99, o comprar por $ 29.99, en línea. Mira el trailer, a continuación: