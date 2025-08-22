Cómo ver la película Auto-Race en línea, Brad Pitt

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Una de las películas más grandes del verano ahora está disponible para ver en línea. «F1: The Movie ”superó las expectativas con más de $ 596 millones de taquilla mundial.

«F1» en 4K Ultra HD está disponible para alquilar por $ 19.99, o comprar por $ 24.99 en línea en Video principal, Apple TV y otras plataformas de video a pedido.

Tenga en cuenta: si opta por alquilar la película, tendrá acceso a ella durante 30 días. Y una vez que lo inicies, solo tendrás 48 horas para terminarlo.

Dado que «F1» está hecho por Apple Original Films, es poco probable que reciba un lanzamiento de video físico de los medios de comunicación. Sin embargo, eventualmente se dirigirá a la compañía Servicio de transmisión Apple TV+ En algún momento de este año. Es probable que la película esté disponible para la transmisión en algún momento a fines de noviembre o principios de diciembre.

En cuanto a la película en sí, Variedad El crítico de cine Owen Gleiberman es positivo, mientras que escribe en su revisión«Hay un cierto tipo de película de verano que está tan acelerada y lista para usar, tan inyectada con flash, talento y poder estelar, sin mencionar un tema irresistible, que antes de que la película apenas se ponga en marcha, puedes sentirte emocionado por estar emocionado. ‘F1’ es una de esas películas».

Dirigido por Joseph Kosinski, «F1» sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), un corredor de suerte, que sale de la jubilación para el mentor Joshua Pearce (Damson Idris), un conductor novato llamativo, joven y arrogante. La pareja poco probable tiene que dejar a un lado sus diferencias para trabajar juntas para ganarlo todo. La película también está protagonizada por Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies y otros.

Mira «F1: The Movie» en Video principal o Apple TV. La película de carreras está disponible para alquilar en 4K Ultra HD por $ 19.99, o comprar por $ 24.99, en línea. Mira el trailer, a continuación: